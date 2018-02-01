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Az Önce Yayımlandı! 107 Sözleşmeli Personel Alınacak! (Büro Personeli, Hemşire, Diyetisyen ve Daha Fazlası)

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nün 107 sözleşmeli personel alımı yapacağına ilişkin duyuru üniversite resmi sitesi ve Devlet Personel Başkanlığı'nın sitesinden yayımlandı.

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Az Önce Yayımlandı! 107 Sözleşmeli Personel Alınacak! (Büro Personeli, Hemşire, Diyetisyen ve Daha Fazlası)

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nün 107 sözleşmeli personel alımı yapacağına ilişkin duyuru üniversite resmi sitesi ve Devlet Personel Başkanlığı'nın sitesinden yayımlandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 00:01
Az Önce Yayımlandı! 107 Sözleşmeli Personel Alınacak! (Büro Personeli, Hemşire, Diyetisyen ve Daha Fazlası)
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Az Önce Yayımlandı! 107 Sözleşmeli Personel Alınacak! (Büro Personeli, Hemşire, Diyetisyen ve Daha Fazlası)

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nün 107 sözleşmeli personel alımı yapacağına ilişkin duyuru üniversite resmi sitesi ve Devlet Personel Başkanlığı'nın sitesinden yayımlandı.

Üniversiteden yapılan duyuruda, "Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel istihdam edilecektir" ifadelerine yer verilirken, alım yapılacak pozisyonlar ve aranan nitelikler aşağıdaki gibi oldu: 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır. 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak. 3. Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 5. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru için adaylardan 2016 KPSS sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma fotokopisi, 1 adet resim, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge talep edilecek. Başvurular ) Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Personel Bürosu Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Umuttepe-İZMİT/KOCAELİ adresine şahsen yapılacak. Başvuru işlemleri ilanın yayımlandığı bugünden geçerli olmak üzere 15 gün sürecek.  Sözleşmeli Personel başvuru formuna http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formsicil.php adresinden ulaşılabilecek.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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