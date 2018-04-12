Az Önce DPB'de Yayımlandı: Mülakatsız 191 Kamu Personel Alımı

Son dakika açıklaması Uludağ Üniversitesinden geldi.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden yayımladığı ilanında Uludağ Üniversitesi, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 191 personel alımı yapacak. 2016 KPSS (B) grubu puan sırasına göre yapılacak kamu personeli alımında mülakat uygulanmayacak. Puan sıralamasına girecek adaylar atanmaya hak kazanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,

2016 yılı KPSS (B) grubu P3 (lisans mezunları için) ve P93 (önlisans mezunları için) puanı esas alınacaktır.

5917 Sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifa nedeniyle sözleşmesi fesh edilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU

İlana başvurular, duyurunun DPB'de yayımlanma tarihi itibariyle başladı. Başvuru için son gün ise 26 Nisan olarak açıklandı. Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen yapılacak.

Diploma fotokopisi

KPSS sonuç belgesi

1 fotoğraf

Kimlik fotokopisi

Başvuru formu

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