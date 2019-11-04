Ayvacık Belediye Başkanlığı KPSS 80 Puanla Şehir Plancısı Alıyor! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar...

Çanakkale - Ayvacık Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan yeni ilanda 2018 yılında düzenlenen lisans düzeyindeki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'den en az 80 puan alan adaylar arasından şehir plancısı alınacağı belirtildi. Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram'ın ıslak imzası ile yayınlanan ilanın detaylarını okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yayınlanan ilanda "5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesi hükümlerine göre kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

ARANAN DİĞER ŞARTLAR:

Yukarıda belirtilen şartlara ilaveten;

I. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

3. Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

5. Imar Kanunu ve yürürlükteki ilgili imar mevzuatlarına hakim, yapı projelerini okuyabilen, Netcad, Autocad ve benzeri çizim programlarını, 3 boyutlu modelleme programlarını aktif olarak kullanabilir olmak,.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

I. öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi,

2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3. Yerleşim yeri belgesi.

4. özgeçmiş(CV),

5. Sağlık raporu ve adli sicil belgesi

6. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,

7. Kamu haklarından mahrum bulunmadığına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-S'inci maddesinde belirtilen suçlardan mahküm olmadığına dair beyanı,

8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (fotoğraflı 3 suret),

9. Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyanı,

10.2 Adet vesikalık fotoğraf, (Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusuııda bulunulacaktır.)

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte 18.11.2019 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar Ayvacık Belediye Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir. (üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Adaylar sözlü mülakata tabi tutulacaklardır. (Sözlü mülakat yeri: Belediye hizmet binası toplantı salonu, tarihi: 19.11.2019 Saat 14.00)

KPSSCAFE.COM.TR | ÖZEL HABER