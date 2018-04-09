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AVBİR KPSS'siz Lise Mezunu 1 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, en az lise mezunu adaylar arasından 1 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor. İyi derecede ingilizce bilen adaylar arasından yapılacak personel alımı için başvurular başladı.

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AVBİR KPSS'siz Lise Mezunu 1 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, en az lise mezunu adaylar arasından 1 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor. İyi derecede ingilizce bilen adaylar arasından yapılacak personel alımı için başvurular başladı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:01
AVBİR KPSS'siz Lise Mezunu 1 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Avrupa Birliği daimi Temsilciliği tarafından bir ilan yayımlandı.

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda AVBİR, boşta bulunan sekrreter pozisyonunda istihdam etmek üzere 1 adet sözleşmeli persoenl alımı yapacak. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında KPSS şartı da yok.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
  • En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
  • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
  • Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
  • Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
  • Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek (Fransızca bilmek tercih nedenidir),
  • Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

İlana başvurular bugün itibariyle başladı ve 27 Nisan'a kadar alınacak. Adayları aşağıdaki evrakları “Délégation Permanente de Turquie auprѐs UE, Avenue des Arts, 36-38 1040 BruxellesBelgique” adresine son başvuru tarihinde orda olacak şekilde yollamaları gerekmektedir.

  • Başvuru formu
  • CV
  • Türk pasaportunun aslı ve onaylı örneği
  • .Kimlik fotokopisi (Onaylı)
  • Onaylı mezuniyet belgesi
  • Erkekler için askerlik durum belgesi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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