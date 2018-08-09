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Atatürk Üniversitesi 152 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 152 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

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Atatürk Üniversitesi 152 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 152 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

09 Ağustos 2018 Perşembe 23:00
Atatürk Üniversitesi 152 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 152 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIMI İLANI

Unvan

Adet

Öğrenim Durumu

Aranılan Nitelikler

Hemşire

60

Lisans

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

Hemşire

40

Lise

Hemşirelik bölümü ortaöğretim programından mezun olmak. Yoğun Bakım Hemşireliği, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Hemşirelik Süreci ve Hemşirelik Bakımı Uygulamaları, Emzirme Danışmanlığı, Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP), Stoma ve Yara Bakımı Hemşireliği veya Acil Bakım Hemşireliği sertifikalarından en az birisine

sahip olmak.

Anestezi

Teknikeri

5

Önlisans

Anestezi bölümü önlisans programından mezun olmak

Radyoloji

Teknikeri

25

Önlisans

Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü önlisans programından mezun

olmak

Radyoloji

Teknisyeni

5

Lise

Radyoloji teknisyenliği bölümü ortaöğretim programından mezun olmak

Laborant

6

Ön lisans

Tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü ön lisans programından mezun olmak

Fizyoterapist

3

Lisans

Fizyoterapi ve rehabilitasyonu bölümü lisans mezunu olmak

Eczacı*

4

Lisans

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak

Psikolog

2

Lisans

Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak

Diyetisyen

2

Lisans

Beslenme ve diyetetik bölümü lisans mezunu olmak

Eczacı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup adaylar mülakat yolu ile alınacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK

GENEL KOŞULLAR

  1. Başvuracak Adaylar 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmak.
  2. Adaylar mezuniyetine göre lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, meslek lisesi mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
  3. Adayın, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak.

ÖZEL KOŞULLAR:

  1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

  2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  3. Belirtilen özel şartları, ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

  2. Diploma/ Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 3- İlgili 2016 KPSS Sonuç Belgesi

4- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’nün web adresinden temin edilecek başvuru formu 5- Aranan niteliklerde şartlara haiz belgelerin ibrazı

6- Adli sicil kaydı

BAŞVURU:

Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (10.08.2018 / 27.08.2018) mesai saati bitimine kadar Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Başvurular haftasonu ve bayram tatili süresince de alınacaktır

https://atauni.edu.tr/saglik-arastirma-ve-uygulama-merkezi sitesinde hazırlanan başvuru formu                          ve istenilen belgeler ile birlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmekte olup, postayla- kargoyla yapılacak başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

Sonuçlar, başvuru bitim tarihini takip eden 10 işgünü içinde www.atauni.edu.tr ve https://atauni.edu.tr/saglik- arastirma-ve-uygulama-merkezi adresinden ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adres ve İletişim Bilgileri

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Atatürk Üniversitesi Kampüsü

Personel Özlük Birimi İletişim : 0 442 344 6640/6641/6645

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.08.2018 00:00
Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli PersonelAtatürk üniversitesi
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