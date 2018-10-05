Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!
Kapat

Astana Büyükelçiliği Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Astana Büyükelçiliğinde görevlendirilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 1 sözleşmeli sekreter alım ilanı yayımlandı.

banner396

Astana Büyükelçiliği Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Astana Büyükelçiliğinde görevlendirilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 1 sözleşmeli sekreter alım ilanı yayımlandı.

05 Ekim 2018 Cuma 13:31
Astana Büyükelçiliği Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Astana Büyükelçiliğinde görevlendirilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 1 sözleşmeli sekreter alım ilanı yayımlandı.

T.C.ASTANA BÜYÜKELÇİLİĞİ Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

T.C. Astana Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

  3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

  4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

  5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

  6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

  7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

  8. Çok iyi derecede Rusça ve Türkçe bilmek (Kazakça bilmek tercih sebebidir.),

  9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

  1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
  2. Özgeçmiş (CV),
  3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
  4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
  5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)
  6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
  7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 3 Kasım 2018 Perşembe günü saat 10:00’da T.C. Astana Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.

Sınav konuları: Türkçe’den Rusça’ya çeviri (1 saat) Rusça’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik (1 Saat)

Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 5 Kasım Cuma günü saat 11:00’de Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : ( Bilgisayarda) Daktilo sınavı

BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 19 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz “Taşenova No: 3, 010000 Astana/KAZAKHSTAN” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.30-17.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

SINAV YERİ: 

Yazılı Sınav: T.C. Astana Büyükelçiliği, (Taşenov No: 3, 010000 Astana/KAZAKHSTAN)

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Astana Büyükelçiliği, (Taşenov No: 3, 010000 Astana/KAZAKHSTAN)

Tel :(+7 7172) 704 704

Faks : (+7 7172) 224 331

E-posta: embassy.astana@mfa.gov.tr

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.10.2018 14:26
Anahtar Kelimeler:
astana büyükelçiliği personel alım ilanı yayımlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilişim Personeli Alacak!
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilişim Personeli Alacak!
Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı
Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı
Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Uzman Memur Alımı Yapıyor!
Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Uzman Memur Alımı Yapıyor!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim