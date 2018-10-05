Astana Büyükelçiliği Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Astana Büyükelçiliğinde görevlendirilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 1 sözleşmeli sekreter alım ilanı yayımlandı.
T.C.ASTANA BÜYÜKELÇİLİĞİ Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
T.C. Astana Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
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Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
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En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
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Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
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Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
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Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
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Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
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Çok iyi derecede Rusça ve Türkçe bilmek (Kazakça bilmek tercih sebebidir.),
- Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
- Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
- Özgeçmiş (CV),
- Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
- Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
- Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)
- Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.
SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 3 Kasım 2018 Perşembe günü saat 10:00’da T.C. Astana Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.
Sınav konuları: Türkçe’den Rusça’ya çeviri (1 saat) Rusça’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik (1 Saat)
Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 5 Kasım Cuma günü saat 11:00’de Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları : ( Bilgisayarda) Daktilo sınavı
BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular en geç 19 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz “Taşenova No: 3, 010000 Astana/KAZAKHSTAN” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.30-17.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.
SINAV YERİ:
Yazılı Sınav: T.C. Astana Büyükelçiliği, (Taşenov No: 3, 010000 Astana/KAZAKHSTAN)
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Astana Büyükelçiliği, (Taşenov No: 3, 010000 Astana/KAZAKHSTAN)
Tel :(+7 7172) 704 704
Faks : (+7 7172) 224 331
E-posta: embassy.astana@mfa.gov.tr
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