aselsan personel alımı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından 1975'de temelleri atılan ASELSAN kendi ürettiği savunma sistemlerini ihraç eden 100 savunma sistemleri üreticisi firma arasındaki yerini her geçen gün sağlamlaştırıyor. ASELSAN, ürettiği savunma sistemleri kadar bünyesinde istihdam ettiği ve edeceği personeller ile ilgili de gündemde kalmaya devam ediyor. İşte ASELSAN personel alımları, ASELSAN iş ilanları ile ilgili detayları...

ASELSAN, nitelik personel çalıştırma, nitelikli personel yetiştirme konularında oldukça geniş çaplı İnsan Kaynakları politikasına sahiptir.

Aselsan'ın resmi internet sitesinde " Sahip olduğunuz nitelikler ve kariyer hedefleriniz ile örtüşen en uygun iş fırsatları için başvurunuzdaki bilgilerin doğru, açık, anlaşılır ve güncel olması önemlidir. ASELSAN'da öğrenciler (Stajyerlik ve Aday Mühendislik), yeni mezunlar ve deneyimli adaylar için iş fırsatları bulunmaktadır. " ifadelerine yer verilmektedir.

Aselsan'ın sağladığı istihdam alanlarındaki iş ilanlarına başvuru yapmak çin başvuru formunu doldurmalısınız.

ASELSAN İŞ BAŞVURU FORMU

ASELSAN, 2019 yılı için %15 büyüme hedefi koymuş ve bu hedefi gerçeleştirebilmek için de yeni personel alımları yapacağını duyurmuştu. 2019 hedeflerini gerçekleştirmek için personel ihtiyacın karşılamak üzere Önlisans mezunları, Lisans mezunları için staj başvurusu, aday mühendislik ve Mesleki Eğitim başvurusu adları altında iş gücünü yükseltmeye çalışıyor.

Öncelikle ASELSAN iş başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmalısınız. Doldurduğunuz iş başvuru formu ASELSAN insan kaynakları bölümü yöneticilerine ulaştıktan sonra değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonunda başvurusu olumlu sonuçlanan başvuru sahiplerine geri dönüşler yapılır.

ASELSAN İş Başvuru Uygulaması Giriş Ekranına ulaşmak için tıklayınız

ASELSAN ÇALIŞANLARINA HANGİ İMKANLARI SUNAR?

Tüm çalışanlar için görev tanımları doğrultusunda yapacakları yüksek lisans ve doktora eğitimi kapsamında kullanılabilecekleri ücretli izin olanakları, yurtdışında doktora seçeneği ve gerekli durumlarda yabancı dil kursu gibi olanaklar bulunmaktadır.

Tüm yerleşkelerde iş akışına göre belirlenebilecek esnek çalışma saatleri uygulanmaktadır.

Tüm çalışanları kapsayan, eş ve çocuklar için kapsamını genişletebileceğiniz, çalışanlara verileb değer ve eşitlik ilkelerine uygun, genel piyasa uygulamalarının üzerinde bir özel sağlık sigortası bulunmaktadır.

Tüm yerleşkelerde sadece merkezi noktalara değil semtlere kadar uzanan, 200’den fazla servis aracıyla, geniş bir servis ağı bulunmaktadır. Fazla mesai saatlerine uygun servis olanağı yanında Yüksek Lisans ve Doktora’ya devam eden çalışanlar için ODTÜ, Bilkent, Hacettepe gibi üniversitelere, derslerine rahatça gidip gelebilecekleri, servis olanakları da bulunmaktadır.

Tüm çalışanlar için her yıl yenilenen ve bölümleri ile birlikte kullanabilecekleri, masraflarının tamamı şirket tarafından karşılanan sosyal etkinlik olanakları yer almaktadır.

Tüm yerleşkelerde belirlenen süreler dâhilinde ve iş akışınıza göre kullanılabilecek belirli süreler dahilinde ücretli izin hakkınız bulunmaktadır. ASELSAN’da yıllık izin hak ediş kotaları, SGK Kaydı bulunan önceki deneyimleriniz dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda, ASELSAN’da çalışmaya başlamanızdan önceki hizmet sürenize karşılık gelen yasal izin hakkınız hiçbir kayba uğramadan kullanılabilmektedir.

Yerleşkelerde lezzetli menülerden oluşan yemeklerinizi yiyebileceğiniz yemekhaneler ve ayrıca yemekhane bulunmayan lokasyonlarda kullanabileceğiniz yemek fişi uygulaması bulunmaktadır.

Tüm çalışanların mesai dışı saatlerde kullanabileceği spor alanları mevcuttur.

Tüm yerleşkelerde hizmet veren ve elektronik yayınlardan, süreli yayınlara kadar uzanan geniş kaynak yelpazesine sahip kütüphane bulunmaktadır.

Tüm çalışanlarına hizmet veren işyeri hekimleri ve hemşireleri bulunmaktadır. Ayrıca yerleşkelerde hizmet veren sabit laboratuvarlarla zaman kaybetmeden tüm tetkik işlemleriniz tamamlanmakta ve ilk kontrolleriniz yerleşke içinde yapılabilmektedir.

Şirket bünyesinde yer alan ASELSAN Kreş ve Anaokulu, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2013 yılı “Bebek Dostu İşyeri” ödülüne layık görülmüştür. ASELSAN Kreş ve Anaokulu alanında deneyimli öğretmenlerle ve bünyesinde bulunan bebek sınıfı, emzirme bölümleri ile 0-6 yaş çocukları olan annelere destek olmaktadır.​

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