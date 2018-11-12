Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Sözleşmeli Personel Alacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ie 1 Sözleşmeli Personel (sözleşmeli bale sanatçısı) alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda "Genel Müdürlüğümüz Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Değerlendirmeye katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

Yüksek öğrenim Kurumu bünyesinde Müzik ve Sahne Sanatları Eğitimi veren Fakülte, Akademi ve Konservatuarların Bale Bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmaları ya da lisans düzeyinde öğrenimine devam ediyor olmaları.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Bale Sanatçısı Elemanı Uygulama Müfredatı

Türk Uyruklu Temsil Başına Çalışma Grubunda Bale Sanatçısı olarak çalıştırılacak sanatçılar, Müdürlüklerde Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Müdür başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile kadro ihtiyaç durumuna göre sözleşme yapılacaktır. Göreve alınanlardan gerekli görülenler tekrar deneme ve dinlemeye tabi tutulabilirler. Dinleme ve denemede başarılı olamayanlarla sözleşme yenilenmez.

SINAV ŞEKLİ

Klasik Bale dersi (Bar ve orta egzersizleri)

Adayın kendi seçeceği klasik eserlerden 1 varıatıon

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, en geç 19 Kasım 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe; Başvuru Dilekçe, 2 adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adli sicil kaydı, Diploma örneği ile şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Yer : Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Haşim İşcan Kültür Merkezi Muratpaşa/Antalya

Tarih : 20 Kasım 2018 Salı Saat:10:00 İrtibat Telefon: (0242) 343 30 98-99

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