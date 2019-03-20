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Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alacak! Detaylar Haber’de!

Ankara Üniversitesi 120’si hemşire olmak üzere farklı kadrolara 132 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alacak! Detaylar Haber’de!

Ankara Üniversitesi 120’si hemşire olmak üzere farklı kadrolara 132 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:54
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alacak! Detaylar Haber’de!

Ankara Üniversitesi 120’si hemşire olmak üzere farklı kadrolara 132 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 02/04/2019 mesai saati bitimine kadar adayların başvurularını; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ANKARA adresine şahsen yapmaları gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

Ankara Üniversitesi 2018 KPSS/B puanlarına göre yerleştirme yapacağını ilan etti. Başvuranlardan asil adaylar haricinde yedek adaylar da belirlenecek ve atama başvurusu yapmayan asil adaylar yerine yedek adaylardan atama sağlanacaktır. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.03.2019 12:18
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