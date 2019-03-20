Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alacak! Detaylar Haber’de!

Ankara Üniversitesi 120’si hemşire olmak üzere farklı kadrolara 132 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 02/04/2019 mesai saati bitimine kadar adayların başvurularını; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ANKARA adresine şahsen yapmaları gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

Ankara Üniversitesi 2018 KPSS/B puanlarına göre yerleştirme yapacağını ilan etti. Başvuranlardan asil adaylar haricinde yedek adaylar da belirlenecek ve atama başvurusu yapmayan asil adaylar yerine yedek adaylardan atama sağlanacaktır.

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