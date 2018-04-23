Ankara Üniversitesi 204 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı (Lise, Önlisans, Lisans)

Ankara Üniversitesi tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

24 Nisan tarihli DPB sayısında yayımlanan ilanda Ankara Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 204 adet kamu personelli alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolara yapılan kamu perosnel alımında adayların en az lise mezunu olması gerektiğine yer verildi.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2016 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

(B) gurubu sınavına girmiş olmak. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

“Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”

BAŞVURU

İlana başvurular 24 Nisan mesai başlaması ile alınacak ve 15 gün sonra sona erecek. Adayların aşağıdaki evraklarla müracaatını yapması gerekiyor.

Başvuru formu

1 vesikalık fotoğraf

KPSS sonuç belgesi

Mezuniyet belgesi

Kimlik fotokopisi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA