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Ankara Ticaret Odası 75 KPSS Puanıyla Personel Alıyor! Ayrıntılar Haberimizde!

Ankara Ticaret Odası Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı İle personel alımı yapacağını duyurdu.

Ankara Ticaret Odası 75 KPSS Puanıyla Personel Alıyor! Ayrıntılar Haberimizde!

Ankara Ticaret Odası Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı İle personel alımı yapacağını duyurdu.

23 Mart 2019 Cumartesi 20:20
Ankara Ticaret Odası 75 KPSS Puanıyla Personel Alıyor! Ayrıntılar Haberimizde!

Ankara Ticaret Odası Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı İle personel alımı yapacağını duyurdu.

Alım şartları neler, başvurular ne zaman?

Mart ayı iş arayanlar için oldukça fırsat dolu bir ay oldu. Şimdiye kadar onlarca kurum ve kuruluş personel alımı yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bunların arasına şimdi de Ankara Ticaret Odası eklendi. Ankara Ticaret Odası KPSS şartı ile 6 personel alacağını duyurdu.

Ankara Ticaret Odasının duyurusunda 6 adet Hukuk Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı açıklandı.

Alıma ilişkin şartlar şu şekilde:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
  • Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
  • Odadan iki defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış olmamak,
  • Odadan daha önce, işine cezaen son verilmek suretiyle çıkarılmış olmamak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

Alımın “Özel Şartları” ise şunlar:

  • Hukuk Fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Son 3 (üç) yıl içerisinde Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP4 puan türünden en az 75 puan almak,
  • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İngilizce puan türünden en az 60 puan veya TOEFL-IBT sınavından en az 72 puan veya IELTS sınavından en az 5 puan almak.

Başvurular 30 Nisan’a kadar Ankara Ticaret Odası’na şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. Başvuru için adaylardan istenen belgeler ise şunlar:

  • Özgeçmiş,
  • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi,
  • Öğrenim Diploması veya Mezuniyet Belgesinin Noter Onaylı Fotokopisi,
  • KPSS Sonuç Belgesi,
  • Dil Sınav Sonuç Belgesi.

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