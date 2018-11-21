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Anadolu Üniversitesi Kısmi Öğrenci Çalıştıracak!

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere öğrenci alım ilanı yayımlandı.

Anadolu Üniversitesi Kısmi Öğrenci Çalıştıracak!

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere öğrenci alım ilanı yayımlandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:15
Anadolu Üniversitesi Kısmi Öğrenci Çalıştıracak!

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere öğrenci alım ilanı yayımlandı.

Yayımlanan ilanda "Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü aşağıda belirtilen işlerde haftalık 10 saati geçmemek ve bir saat çalışma karşılığı brüt 10,00 TL saat ücreti ödenmek üzere toplam 2 (İki) Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılacaktır."ifadelerine yer  verildi.

Aranacak Şartlar:

  1. Anadolu Üniversitesinde Kayıtlı öğrenci olmak (Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç),
  2. Disiplin cezası almamış olmak,
  3. Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
  4. Kısmi Zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye ayrılık nedeni ile sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
  5. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
  6. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
  7. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.

 İstenilen Belgeler:

  1. Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır.)
  2. Öğrenci Belgesi (Eğitim-Öğretim süresini gösterir şekilde)
  3. Ders programı
  4. Özgeçmiş
  5. 1 Adet fotoğraf

Başvuru Yeri : Güzel Sanatlar Enstitüsü

Son Başvuru Tarihi : 27.11.2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 19:00
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