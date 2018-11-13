Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) Kamu Personeli Alım İlanı

Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan ilan ile idari memur statüsünde görevlendirilmek üzere 9 kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru tarihleri, başvuru şartları ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Akdeniz İhraatçılar Birliği (AKİB) kamu personeli alım başvuruları 14 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği'ne 3 (üç) Uzman Yardımcısı, 1 (Bir) Bilgisayar Programcısı ve 5 (Beş) İdari Memur olmak üzere sözlü sınavla toplam 9 (Dokuz) personel alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

18 yaşını bitirmiş olmak,

Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,

01/01/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak;

TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosu için, ÖSYM tarafından 2017-2018 yıllarında gerçekleşen İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan almış olmak,

özlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU