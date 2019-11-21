Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.000 Sözleşmeli Personel alacak

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 1000 sözleşmeli personel alınacak! İşte başvuru şartları ve detaylar...

Yayınlanan ilanda "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda belirtilen bölüm ve sayıda 1000 adet Aile Sosyal Destek Personeli Pozisyonu için yapılacak sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

I Genel Şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.



II Özel Şartlar

Bakanlığın internet sitesinde (www.ailevecalisma.gov.tr) yayımlanacaktır.



III Başvuru Şekli ve Tarihi

a) Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27/11/2019 - 06/12/2019 tarihleri arasında yapacaklardır.

b) Adaylar başvuruda bulunacakları pozisyon unvanı için istenilen öğrenime ilişkin olarak, öncelikle e-devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu öğrenim belgesini pdf formatında, bu belgenin e-devlet sisteminde bulunmaması durumunda ise diploma ya da mezuniyet belgesini taratarak pdf formatında “öğrenim belgesi” alanına yükleyeceklerdir.

c) Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenen belgeler işleme alınmayacaktır.

ç) Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan sınav başvuru formu ve beyan formu sözlü sınava geldiklerinde ibraz edeceklerdir.

d) Yanlış bilgi beyan eden veya eksik belge ibraz eden adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Başvuru, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların duyurulması, sınavın şekli, konusu, tarihi, yeri ve sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinde (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ve Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde (www.dpb.gov.tr) adresinde 20/11/2019 tarihinden itibaren yayınlanacaktır.