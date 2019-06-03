Aile Bakanlığı Kamu Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SYDV İstanbul ve İzmir adreslerinde görevlendirilmek üzere 3 sosyal incelemeci alım ilanları yayımladı. İlana başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü İstanbul ve İzmir adreslerine yerleştirilmek üzere KPSS 60 puanla 3 sosyal incelemeci alımı ilanları yayımlandı. Başvuruları başlayan ilanlara İzmir için 7 Haziran 2019 ve İstanbul için 12 Haziran son başvuru tarihi olarak ilan edilmiştir.

İstanbul Çatalca Kaymakamlığı alımı için; Bilgisayar ve ofis programlarını iyi derecede kullanıyor olabilmek ve bu konuda aldığı eğitimi belgelendirmek. En az dört (4) yıllık Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji, ve Sosyal Hizmet bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. Erkek adaylar için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması istenmektedir.

İzmir Konak Kaymakamlığı alımı için; Bilgisayar programlarını biliyor ve kullanabiliyor olmak, (Özellikle ofis programlarını iyi derecede kullanabilmek). 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından; Fakültelerin Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler, Felsefe, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi bölümlerinden birinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve iyi derecede fiilen araç kullanıyor olmak.

Aile Bakanlığı alımına başvuru için tıklayın.

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2019

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