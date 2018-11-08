Aile Bakanlığı GREVIO Üyesi Alacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet uzman grubu (GREVIO) üyesi adayları başvuru duyurusu yayımlandı.

GENEL BİLGİLER



“Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” (İstanbul Sözleşmesi) nin amaçlarının gerçekleştirilmesi ve etkili bir şekilde uygulanmasının sağlamasına yönelik oluşturulan izleme mekanizmalarından biri, Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddete Karşı Mücadelede Uzmanlar Grubu (GREVIO)’dur.

GREVIO üyeleri, Taraflarca gösterilen kadın veya erkek adaylar arasından Taraflar Komitesince bir kez yenilenebilir 4 yıllık görev süresi için Sözleşmeye Taraf devletlerin vatandaşları arasından seçilmektedir.

GREVIO’da görev almak üzere Türkiye adına seçilecek üyenin belirlenmesi amacıyla Devletimiz tarafından en az bir en fazla üç aday önerilecektir. Önerilecek adayların değerlendirilmesine ilişkin olarak, söz konusu Sözleşme ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararı [CM/RES (2014) 43] da göz önünde bulundurularak belirlenen başvuru şartları izleyen maddelerde yer almaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI



Adayların, 7-28 Kasım 2018 tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru için istenen belgeler

Adayların başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte bizzat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya PTT kargo vasıtasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sok. No: 10/A Kat: 20 Çankaya/Ankara adresine yapmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.



i. Adli sicil belgesi,

ii. Ekte belirtilen formata göre Türkçe ile İngilizce veya Fransızca hazırlanan özgeçmiş,

iii. Öğrenim belgesi/diploma,

iv. Varsa, bağlı bulundukları kurum tarafından verilmiş hizmet belgesi/mevcut uğraşı ya da pozisyonu gösteren belge

v. Yabancı dil bildiğini gösterir belge veya diploma

vi. GREVIO çalışmalarına gerekli zaman ve kapasitelerini ayıracaklarını taahhüt eden imzalı dilekçe,

Başvuruların, 28 Kasım 2018 tarihi mesai bitimine (18:00) kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ulaşması gerekmektedir. Bu tarihe kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.



Adaylarda aranacak özellikler Yeterlilikler

- En az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

- İnsan hakları/ toplumsal cinsiyet eşitliği/ kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet gibi alanlarda yüksek lisans/doktora derecesine sahip olmak tercih sebebidir.

- Yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce ya da Fransızca’ya hâkim olmak (konuya ilişkin terminolojiye hakim olacak ve bunu kullanabilecek şekilde dinleme, anlama, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım becerilerinde tam yetkinlik) (bkz. özgeçmiş formatı dil açıklamaları) (Akıcı olduğunu bildirdiği dil için uluslararası geçerliliğe sahip belgeyle ispatlanan IELTS Akademik: 6.5, TOEFL-IBT: 90, PTE Akademik: 71 ve Fransızcadan DALF C1 veya denkliği kabul edilebilecek başka sınavlardan alınan puanlardan birine sahip olmak )

- İngilizce ve Fransızca dillerinin ikisine birden hakimiyet tercih sebebidir.

- Bilgi teknolojileri becerileri ve yeterliliklerine sahip olmak (MS Office vb. programları kullanabilmek).

Genel Özellikler

- Türk vatandaşı olmak,

- Yüksek ahlaki karaktere sahip olmak,

- Herhangi bir mahkûmiyeti bulunmamak,

- Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak,

- İnsan hakları/ toplumsal cinsiyet eşitliği/ kadına yönelik şiddet/ aile içi şiddet/ mağdurlara yardımcı olma veya onları koruma konularında en az 15 yıl tecrübeye sahip olmak.

- Kadına yönelik şiddet ya da kadının insan hakları konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde raporlama çalışmalarında bulunmuş olmak, hukuk, tıp ya da kolluk alanlarında bu konuda mesleki tecrübeye sahip olmak tercih sebebidir.

- İnsan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet, mağdurlara yardımcı olma veya onları koruma alanlarında proje/ akademik çalışma/ araştırmada yer almış olmak. Bu alanlarda uluslararası tecrübeye sahip olmak tercih sebebidir.

Yukarıdaki şartların yanında öğretim üyesi olan adaylar için en az doçent unvanını kazanmış olmaları gerekmektedir.

Adayların Belirlenmesi

Başvuruların alınmasından sonra adayların aranan özelliklere haiz olup olmadığı hususu Cumhurbaşkanlığı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve YÖK (Üniversiteleri temsilen) yetkililerinden oluşan 7 kişilik Kurul tarafından değerlendirilir ve en fazla 10 kişilik bir kısa liste oluşturulur.

Kurul tarafından ön elemeye tabi tutularak belirlenen adaylar hakkında, 17-28 Aralık 2018 tarihleri arasında kamuoyunun görüşleri alınır. Kurul, nihai adayların belirlenmesi amacıyla 7-11 Ocak 2018 tarihleri arasında toplanır ve en fazla 3 kişilik nihai listeyi belirler.

Kurul tarafından belirlenen en fazla 3 kişilik nihai liste, en geç 1 Şubat 2019 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bildirilir.



İletişim İçin: grevio@ailevecalisma.gov.tr

Detaylı bilgi için buradan bilgi alabilirsiniz.