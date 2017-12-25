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ADÜ En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alım İlanı-Başvuru Şartları Açıklandı

Adnan Menderes Üniversitesi en az lise mezunu sağlık personeli alım ilanı yayımlandı. Peki ilana kimelr başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

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ADÜ En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alım İlanı-Başvuru Şartları Açıklandı

Adnan Menderes Üniversitesi en az lise mezunu sağlık personeli alım ilanı yayımlandı. Peki ilana kimelr başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:26
ADÜ En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alım İlanı-Başvuru Şartları Açıklandı

Adnan Menderes Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden bir personel alım ilanı yayımlandı.

Üniversite Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda Adnan Menderes Üniversitesi kendi bünyesinde farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından sağlık personeli alımı yapacak.Alınacak personellerin 3'ü hemşire, 6'sı sağlık teknikeri, 3'ü ise diğer sağlık personeli pozisyonunda istihdam edilecektir.

Başvuru Şartları

# 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

# 2016 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

# Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

# Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uyması.

Başvuru Özel Şartları

1 Hemşire pozisyonu için; Sağlık meslek liselerinin hemşirelik programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin çocuk acil bölümünde en az 4 yıl çalışmış olmak. Yenidoğan yoğun bakım hemşireliği sempozyumuna katılmış olmak.

1 Hemşire pozisyonu için; Fakülte veya yüksekokulların hemşirelik bölümü lisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin genel cerrahi yoğun bakım ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak. Bebek bakımı ve anne baba eğitimi programına katılmış olmak,

1 Hemşire pozisyonu için; Fakülte veya yüksekokulların hemşirelik bölümü lisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin kadın hastalıkları ve doğum servisi ile , üroloji ve kardiyoloji servislerinde en az toplam 2 yıl çalışmış olmak. Yenidoğan ölümlerinin azaltılması çalışmaları kapsamında kursa katılmış olmak,

1 Sağlık teknikeri pozisyonu için; Tıbbı görüntüleme teknikerliği önlisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin MR, floroskopi, röntgen, kemik dansitometri birimlerinde en az toplam 3 yıl çalışmış olmak. Radyasyondan korunma görevlisi belgesi, tanısal radyolojide radyasyondan korunma konulu kursa, Sectra PACS sistem yöneticisi eğitimine​​katılmış olmak.

1 Sağlık teknikeri pozisyonu için; Odyometri önlisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin odyometri biriminde en az 2 yıl çalışmış olmak. Klinik vokoloji ve ENG/VNG testlerinin pratik yaklaşım kursuna, yenidoğan işitme tarama programı uygulayıcı eğitimine katılmış olmak.

2 Sağlık teknikeri pozisyonu için; Anestezi teknikerliği önlisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin ameliyathane ve anesteziyoloji birimlerinde en az 4 yıl çalışmış olmak. Kan gazı cihazı kullanıcı eğitimi, konjenital kalp cerrahisi anestezi ve rejyonel ve girişimsel ağrı tedavilerinde sedasyon uygulama tecrübesi olmak, temel ve ileri yaşam desteği eğitimi, anestezi cihazı sterilizasyonu ve kalıbrasyon eğitimlerine katılmış olmak

1 Sağlık teknikeri pozisyonu için; Anestezi teknikerliği önlisans programı mezunu, üniversitelerin diş hekimliği fakültesi ameliyathane bölümünde en az 2 yıl çalışmış olmak.

1 Sağlık teknikeri pozisyonu için; Tıbbı laboratuvar önlisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin fototerapi ünitesinde en az 10 yıl çalışmış olmak. Hastane infeksiyonları eğitim programına katılmış olmak.

2 Sağlık Personeli pozisyonu için; Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyeni programı mezunu, uygulama ve araştırma hastaneleri veya devlet hastanelerinin acil servisi veya nükleer tıp kliniği veya yoğun bakım ünitelerinde en az toplam 10 yıl çalışmış olmak.

1 Sağlık Personeli pozisyonu için; Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyeni programı mezunu, uygulama ve araştırma hastaneleri veya devlet hastanelerinin acil servisi veya nükleer tıp kliniği veya yoğun bakım ünitelerinde en az toplam 10 yıl çalışmış olmak.

1 Sağlık Personeli pozisyonu için; Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyeni programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin acil yoğun bakım ünitesi, acil servis ve üroloji servislerinde en az toplam 5 yıl çalışmış olmak.

Başvuru 

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 8 Ocak tarihine kadar üniversite Personel Daire başkanlığına şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

# Başvuru formu
# 2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
# Öğrenim Belgesi
# Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
# 1 Adet Resim

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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