Adnan Menderes Üniversitesi Çok Sayıda Sağlık Personeli Alımı Yapıyor!..

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan 83 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.
|
NİTELİK KODU
|
ÜNVANI
|
ADET
|
ARANILAN NİTELİKLER
|
HM01
|
HEMŞİRE
(Lisans)
|
2
|
Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Göz Hastalıkları ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde toplam en az 5 yıl çalışmış, Temel Yaşam Desteği Eğitimine katılmış, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat
katılım belgelerine sahip olmak.
|
HM02
|
HEMŞİRE
(Lisans)
|
2
|
Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon ile İç Tetkik eğitimlerine katılmış, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip
olmak.
|
HM03
|
HEMŞİRE
(Lisans)
|
1
|
Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım ünitelerinde en az 7 yıl çalışmış, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği eğitim kursu ile Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı sertifikasına, sağlık
çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
HM04
|
HEMŞİRE
(Lisans)
|
2
|
Genel Cerrahi, İşyeri, Diyaliz, Ameliyathane Hemşireliği sertifikalarına, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
HM05
|
HEMŞİRE
(Lisans)
|
20
|
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programından
mezun olmak.
|
HM06
|
HEMŞİRE (SML)
|
2
|
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Onkoloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış, Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler katılım belgesine, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile
Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
HM07
|
HEMŞİRE (SML)
|
2
|
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi ve Organ Nakli Kliniğinde toplam en az 3 yıl çalışmış, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve
Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
HM08
|
HEMŞİRE (SML)
|
1
|
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde en az 4 yıl çalışmış, İlaç Uygulamalarında Temel Yaklaşımlar, Yangın ve Yangın Söndürme ile Yoğun Bakımlar Tahliyesi eğitimlerine, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım
belgelerine sahip olmak.
|
HM09
|
HEMŞİRE (SML)
|
3
|
Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon sertifikasına, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
HM10
|
HEMŞİRE (SML)
|
1
|
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım ve Genel Yoğum Bakım 2 Üniteleri ile KBB-Göz-Plastik Cerrahi servisinde toplam en az 2 yıl çalışmış olmak.
|
HM11
|
HEMŞİRE (SML)
|
3
|
Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon sertifikalarına sahip, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
HM12
|
HEMŞİRE (SML)
|
2
|
Yangın Söndürme eğitimine, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon sertifikalarına, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
HM13
|
HEMŞİRE (SML)
|
4
|
Sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
HM14
|
HEMŞİRE (SML)
|
3
|
Hastanelerin Kadın Doğum servislerinde çalışmış, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
HM15
|
HEMŞİRE (SML)
|
3
|
Kadın doğum, Çocuk, Ortopedi ve Travmatoloji, Dahiliye, Genel Cerrahi, Üroloji servislerinde toplam en az 8 yıl çalışmış, Doğal Doğuma Farkındalık Sempozyumu, Neonatal Resüsitasyon programı uygulayıcı sertifikasına, Yenidoğan İşitme Tarama Programı Uygulayıcı Eğitimine, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım
belgelerine sahip olmak.
|
HM16
|
HEMŞİRE (SML)
|
1
|
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programına katılmış, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve
Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
HM17
|
HEMŞİRE (SML)
|
3
|
Hastanelerin Genel Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmış, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
HM18
|
HEMŞİRE (SML)
|
2
|
Hastanelerin Kardio Vasküler Cerrahi Yoğun Bakım servislerinde en az
1 yıl çalışmış, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon sertifikalarına
sahip olmak.
|
HM19
|
HEMŞİRE (SML)
|
2
|
Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin 3.Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat ile Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı ve Yangın, Yangın
Söndürme Yöntemi ve Deprem katılım belgelerine sahip, Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı sertifikasına sahip olmak.
|
HM20
|
HEMŞİRE (SML)
|
2
|
Ameliyathane, Diyaliz, İşyeri, Pediatri, Kardiyovasküler Cerrahi, Yenidoğan, Genel Yoğun Bakım ve Genel Cerrahi Hemşireliği sertifikalarına, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
HM21
|
HEMŞİRE (SML)
|
2
|
Hastanelerin Çocuk Hematoloji Onkoloji ünitelerinde en az 3 yıl çalışmış, Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal
Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
HM22
|
HEMŞİRE (SML)
|
1
|
Dahiliye ve Yoğun Bakım ünitelerinde toplam en az 3 yıl çalışmış, Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak.
|
HM23
|
HEMŞİRE
(SML)
|
1
|
Dahiliye servisinde en az 1 yıl, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Üroloji Kardiyoloji servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
|
ECZ01
|
ECZACI
(Lisans)
|
2
|
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
|
FZT01
|
FİZYOTERAPİST
(Lisans)
|
2
|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Lisans Programı mezunu, İlk Yardımcı sertifikasına, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği
ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
DYT01
|
DİYETİSYEN
(Lisans)
|
1
|
Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal
Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
ST01
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Önlisans)
|
1
|
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Radyoloji bölümünde en az 5 yıl çalışmış, Bilgisayarlı Tomografi, Mamografi ve MR kullanıcı eğitimlerine katılmış, DMS Stratos DR Kemik Dansitometrelerinde operatörlük ve kullanma yeterlilik belgesine sahip olmak.
|
ST02
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Önlisans)
|
1
|
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans mezunu, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
ST03
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Önlisans)
|
1
|
Anestezi Önlisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ameliyathane biriminde en az 2 yıl çalışmış, Anestezi Cihazlarının Kullanım, Sterilizasyon ve Kullanıcı Test/Kalibrasyon eğitimine, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip
olmak.
|
ST04
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Önlisans)
|
1
|
Anestezi Önlisans Programı mezunu, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve
Sanitasyon sertifikalarına sahip olmak.
|
ST05
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Önlisans)
|
1
|
Fizyoterapi Önlisans Programı mezunu, Anestezi ve Reanimasyon ve Genel Yoğun Bakım ünitesi uygulamalı eğitimine katılmış, sağlık çalışanları için Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü katılım
belgesine sahip olmak.
|
ST06
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Önlisans)
|
1
|
İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 3 yıl çalışmış, İlaç Uygulamalarında Temel Yaklaşımlar ile Klinik Risk Yönetimi eğitimlerine katılmış olmak.
|
ST07
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Önlisans)
|
2
|
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans mezunu, Diş Hekimliği Fakültelerinde çalışmış, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat
katılım belgelerine sahip olmak.
|
ST08
|
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Önlisans)
|
1
|
Radyoterapi Önlisans Programı mezunu, Acil Bakım ve İlkyardım sertifikasına, Anjıografi, MR ve Röntgen cihazlarının kullanıcı eğitimlerine, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım
belgelerine sahip olmak.
|
DSH01
|
DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ (SML)
|
1
|
Acil Tıp Teknisyenliği Programı mezunu, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon sertifikalarına, sağlık çalışanları için İletişim,
Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
DSH02
|
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SML)
|
1
|
Acil Tıp Teknisyenliği Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 3 yıl çalışmış, Yangın Söndürme ile Kateter İlişkili Üniter Sistem Enfeksiyon eğitimlerine, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve
Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
DSH03
|
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SML)
|
1
|
Anestezi Teknisyenliği programı mezunu, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon sertifikalarına, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve
Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
|
DSH04
|
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SML)
|
1
|
Acil Tıp Teknisyenliği programı mezunu, Acil Tıp Teknisyeni olarak en az 2 yıl çalışmış, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon sertifikalarına, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve
Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.
NOT: *Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
*ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
GENEL ŞARTLAR:
- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
- KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için 2018 KPSSP3, Önlisans mezunları için 2016 KPSSP93, Lise mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.
II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDIN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.
İstenen Belgeler;
- Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)
- Lisans mezunları için 2018, Önlisans ve Lise mezunları için 2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
- Öğrenim Belgesi
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- 1 Adet Resim
- Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip (Güvenlik Soruşturmaları tamamlanınca) atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.
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