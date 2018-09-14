Adnan Menderes Üniversitesi Çok Sayıda Sağlık Personeli Alımı Yapıyor!..

ST02 SAĞLIK TEKNİKERİ (Önlisans) 1 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans mezunu, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.

ST03 SAĞLIK TEKNİKERİ (Önlisans) 1 Anestezi Önlisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ameliyathane biriminde en az 2 yıl çalışmış, Anestezi Cihazlarının Kullanım, Sterilizasyon ve Kullanıcı Test/Kalibrasyon eğitimine, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.

ST04 SAĞLIK TEKNİKERİ (Önlisans) 1 Anestezi Önlisans Programı mezunu, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon sertifikalarına sahip olmak.

ST05 SAĞLIK TEKNİKERİ (Önlisans) 1 Fizyoterapi Önlisans Programı mezunu, Anestezi ve Reanimasyon ve Genel Yoğun Bakım ünitesi uygulamalı eğitimine katılmış, sağlık çalışanları için Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü katılım belgesine sahip olmak.

ST06 SAĞLIK TEKNİKERİ (Önlisans) 1 İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 3 yıl çalışmış, İlaç Uygulamalarında Temel Yaklaşımlar ile Klinik Risk Yönetimi eğitimlerine katılmış olmak.

ST07 SAĞLIK TEKNİKERİ (Önlisans) 2 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans mezunu, Diş Hekimliği Fakültelerinde çalışmış, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.

ST08 SAĞLIK TEKNİKERİ (Önlisans) 1 Radyoterapi Önlisans Programı mezunu, Acil Bakım ve İlkyardım sertifikasına, Anjıografi, MR ve Röntgen cihazlarının kullanıcı eğitimlerine, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.

DSH01 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SML) 1 Acil Tıp Teknisyenliği Programı mezunu, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon sertifikalarına, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.

DSH02 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SML) 1 Acil Tıp Teknisyenliği Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 3 yıl çalışmış, Yangın Söndürme ile Kateter İlişkili Üniter Sistem Enfeksiyon eğitimlerine, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.

DSH03 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SML) 1 Anestezi Teknisyenliği programı mezunu, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon sertifikalarına, sağlık çalışanları için İletişim, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü ile Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat katılım belgelerine sahip olmak.