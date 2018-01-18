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Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvurular 21 Ocak'ta Başlayacak

Adalet Bakanlığı'nın sözleşmeli bilişim personeli ve çözümleyici alımı için başvuru süreci 22 Ocak 2018 tarihinde başlıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı 2018 haberleri ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

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Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvurular 21 Ocak'ta Başlayacak

Adalet Bakanlığı'nın sözleşmeli bilişim personeli ve çözümleyici alımı için başvuru süreci 22 Ocak 2018 tarihinde başlıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı 2018 haberleri ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:47
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvurular 21 Ocak'ta Başlayacak

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvurular 21 Ocak'ta Başlayacak

Adalet Bakanlığı'nın sözleşmeli bilişim personeli ve çözümleyici alımı için başvuru süreci 22 Ocak 2018 tarihinde başlıyor. Adalet Bakanlığı'nın resmi sitesinden, Devlet Personel Başkanlığından ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda bakanlığın toplamda 41 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacağı duyurulmuştu. Bakanlık tarafından yayımlanan iki farklı ilanda 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli, 20 Çözümleyici istihdam edileceği bildirilmişti.

Başvurular Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacak başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra talep edilen belgelerle birlikte 22 Ocak 31 Ocak 2018 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat şube Müdürlüğüne şahsen ya da son başvuru tarihini aşmayacak şekilde posta yoluyla yapılacak. Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru genel-özel şartlarına göz atmak için aşağıdaki başvuru kılavuzlarına göz atabilirsiniz. Bu arada Adalet Bakanlığı'nın 2018 İcra, Zabıt katibi, İKM, mübaşir, hakim-savcı, şoför teknisyen gibi pozisyonlarda gerçekleştireceği alımlarla ilgili süreci takip etmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan gruba katılmayı unutmayın.

İKM, MÜBAŞİR, KATİP ALIMLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE KATIL

ÇÖZÜMLEYİCİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLA

BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLA

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.01.2018 14:57
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