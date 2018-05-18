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Adalet Bakanlığı 5493 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı-En Az Lise

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün personel alımı yapılacak açıklamasının ardından ilk ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 5493 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirlidi. İlan detayları haberimizde.

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Adalet Bakanlığı 5493 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı-En Az Lise

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün personel alımı yapılacak açıklamasının ardından ilk ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 5493 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirlidi. İlan detayları haberimizde.

18 Mayıs 2018 Cuma 11:27
Adalet Bakanlığı 5493 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı-En Az Lise

Son dakika açıklaması Adalet Bakanlığından geldi. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda 5493 adet personel alımı yapılacağı bildirildi.

Adalet Bakanlığı PGM resmi sayfasında yayımlanan ilanda 4771 sözleşmeli zabıt kâtibi, 527 sözleşmeli mübaşir, 27 sözleşmeli şoför ,  99 sözleşmeli teknisyen  ve 69 sözleşmeli aşçı  olmak üzere toplam 5493 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak, 
  • İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 11 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar) 
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
  • 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, 
  • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
  • Kamu haklarından mahrum olmamak, 
  • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 

ÖZEL ŞARTLAR

ZABIT KATİBİ

  • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
  • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) 

  
MÜBAŞİR

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ŞOFÖR 

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
  • Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

TEKNİSYEN

  • En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

AŞÇI

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
  • Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,  

BAŞVURU

İlana başvurular 21 Mayıs günü başlayacak. Başvurular başladığı anda bildirim alarak haberdar olma kiçin;

EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları 
EK-1/B : Sözleşmeli mübaşirlik pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları
EK-1/C : Sözleşmeli şoför pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları
EK-1/D : Sözleşmeli teknisyen pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları
EK-1/E : Sözleşmeli aşçı pozisyonları için atama yapılacak komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.05.2018 11:40
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Yorumlar
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Tuğçe 33 dakika önce

Puan yazmamışlar ama

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alıco 17 dakika önce

mıkemmellll

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yuksel 11 dakika önce

Arkadaşlar şoförlük ve teknisyenlk için kpss istiyor mu

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Umut 10 dakika önce

Bu yas sarti nefir Allah askina yeter ya biktik artik biz insan degilmiyiz

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Enes 6 dakika önce

82 mübaşir hangi yer mantıklı olur

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selda sessiz 3 dakika önce

zabit katibi olmak için adalet okumak şart çünkü iktisadi ve idari bilimler fakültesinden mezun olanlar hiç hukuk dersi almamış ve hızlı yazamazlar iş tanımımız da yok,yüzbinlerce işsiz ordusu varken nedir bu nitelik daraltmalar

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