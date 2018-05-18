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Adalet Bakanlığı 3. İlanı Yayımladı: En Az Lise Mezunu 200 Personel Alınacak

Adalet Bakanlığı yeni bir ilan daha yayımladı. Yayımlanan ilanda Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS 70 şartı ile 200 personel alımı yapacak.

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Adalet Bakanlığı 3. İlanı Yayımladı: En Az Lise Mezunu 200 Personel Alınacak

Adalet Bakanlığı yeni bir ilan daha yayımladı. Yayımlanan ilanda Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS 70 şartı ile 200 personel alımı yapacak.

18 Mayıs 2018 Cuma 12:03
Adalet Bakanlığı 3. İlanı Yayımladı: En Az Lise Mezunu 200 Personel Alınacak

Adalet Bakanlığı tarafından yeni bir ilan yayımlandı.

Zabıt katibi, mübaşir, icra katibi, teknisyen ve aşçı alım ilanlarının ardından Adalet Bakanlığı BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA çalıştırılmak üzere 10 avukat, 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli) ile BAKANLIĞIN MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı için yeni ilan yayımladı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
  • Lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Avukat:

  • Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 
  • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.

İstatistikçi

  •  İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

Şoför

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

Hizmetli

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Psikolog:

  • Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

Sosyal Çalışmacı: 

  • Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 21 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Adaylar başvuru formu, KPSS sonuç belgesi, mezuniyet belgesi,  güvenlik soruşturması, CV, Avukat pozisyonuna başvuranlar için; Avukatlık ruhsatının baro veya noterden onaylı örneği, Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için; E sınıfı sürücü belgesi fotokopisi ile müracaatlarını Adalet Komisyonlarına şahsen yapacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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