Adalet Bakanlığı 2 Kadroya Kamu Personeli Alıyor-Başvurular Başladı

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana başvurular bugün itibariyle başladı.

Adalet Bakanlığı resmi internet sayfası ve DPB üzerinden yayımlanan ilanlarda 2 farklı pozisyona toplamda 41 personel alımı yapılacağı bildirildi. İlana göre Adalet Bakanlığı bilişim personeli pozisyonunda istihdam etmek üzere sözleşmeli 21, çözümleyici pozisyonunda istihdam etmek üzere sözleşmeli 20 personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilana başvurular bugün itibariyle alınmaya başladı.

Çözümleyici Alımı

Adalet Bakanlığı çözümleyici pozisyonunda istihdam etmek üzere alınacak 20 çözümleyici pozisyonuna Bilgisayar, Yazılım, Elektrik Elektronik ve Elektronik Mühendisliği mezunu adaylar başvuru yapabilecekler. En az lisans mezunu adaylar arasından yapılacak alıma başvurular KPSS 60 puan şartı ile yapılacaktır. Alınacak sayının 10 katı kadar aday, sözlü mülakata çağrılacak ve bu adaylar arasından başarılı olan adaylar iş başı yapmaya hak kazanacak. Başvuru detaylarına, başvuru özel şartlarına ve başvuru şekli hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için TIKLAYIN

Bilişim Personeli Alımı

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan ilanda Adalet Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 21 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde istihdam edilecek olan personeller 10-20 bin TL arası maaşla çalıştırılacak. İlanın detayları ve başvuru şartlarına gitmek için lütfen TIKLAYIN

İKM, Katip ve Mübaşir Alım İlanı Bekleniyor

Adalet Bakanlığının en az lise mezunu adaylar arasından infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve destek personeli alımı yapacak. Bütçe görüşmelerinde belirlenen rakamlar doğrultusunda Bakanlığa 10 bin yeni personel alımı yapılacağı bildirildi. Detaylar için TIKLAYIN

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Kpsscafe.com.tr | Ankara - ÖZEL HABER