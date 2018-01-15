Adalet Bakanlığı 10-20 Bin TL Maaşla Personel Alacak-İşte Mezuniyet ve KPSS Şartı

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı bildirildi.

Geçtiğimiz gün Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan ilanda Adalet Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 21 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde istihdam edilecek olan personeller 10-20 bin TL arası maaşla çalıştırılacak.

Kimler Başvurabilir?

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

# Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

# Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

# Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak.

KPSS ve YDS Şartı

2016-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.) alım yapılacak

Kadro Dağılımı ve Mezuniyet Şartı

Başvuru Şekli

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 22 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. 31 Ocak 2018 tarihine kadar alınacak başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine posta yolu ile yapılacak.

Maaş Tablosu

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