7 Üniversite En Az Lise Mezunu 1048 Kamu Personel Alımı Yapıyor

Üniversiteler, Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden yayımladığı ilanlarında en az lise mezunları arasından çok sayıda personel alımı yaptıklarını duyurdu.

DPB üzerinden yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanlarında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi en az lise mezunu kamu personeli alımı yapıyor.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 210 PERSONEL ALIMI

Necmettin Erbakan Üniversitesi, gece saatlerinde Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımladığı duyurusunda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Hemşire, Ebe ve Sağlık Teknikeri kadrolarına yapılacak kamu personeli alımı için herhangi bir mülakat yapılmayacak. KPSS puan sıralamasına tabi tutulacak adaylardan ASIL listeye girenler iş başı yapmaya hak kazanacak. Detaylar için TIKLAYIN

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 191 KAMU PERSONELİ ALIMI

Uludağ Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda aşağıdaki kadrolarda istihdam etmek üzere en az önlisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı bildirildi.

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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK MAAŞLA 10 KAMU PERSONELİ ALIYOR

YTÜ tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanında, bilişim kadrosunda istihdam etmek üzere sözleşmeli 10 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. KPSS puanına göre yapılan personel alımında, üniversite bünyesine alınacak personeller 10-15-21 Bin TL maaşla çalıştırılacak. İlan detayları için TIKLAYIN

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 75 HEMŞİRE ALIMI

Bozok Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere lisans hemşirelik bölümü mezunu 75 kişi alınacağı bildirildi. 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans sınavına girmiş olan adaylar arasından yapılacak kamu personeli alımında başvurular şahsen yapılacaktır. Adaylar başvuru formu, KPSS sonuç belgesi, mezuniyet belgesi ve 1 fotoğraf ile 20 Nisan2a kadar başvurusunu yapacak.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 209 KAMU PERSONEL ALIMI

Gazi Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda lisans ve önlisans mezunları arasından farklı kadrolarda istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. KPSS puanı ile yapılacak alımda ASIL listede sıralamaya giren adaylar iş başı yapmaya hak kazanacak. Alım yapılacak kadrolar ve mezuniyet şartı şu şekilde;

Başvuru detayları için TIKLAYIN

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 52 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Bülent Ecevit Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını bildirdi. Aşağıdaki kadrolara yapılacak personel alımında adayların KPSS'den geçerli bir puan almış olması şartı aranmaktadır.

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 301 PERSONEL ALIMI

İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda hemşire ve diğer sağlık personeli kadrosuna KPSS 55 puan şartı ile kamu personeli alımı yapılıyor. Aşağıdaki kadrolara yapılacak kamu personeli alımı için adayların 18 Nisan'a kadar Fotoğraflı Başvuru Formu, Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi, KPSS Sınav Sonuç Belgesi, İlanda Belirtilen Nitelikleri Taşıyor Olunduğunu Gösterir Belgelerle birlikte müracaatını yapması gerekmektedir.

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