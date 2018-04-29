Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

60 KPSS Puanı ile 240 Kamu Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 30 Nisan 2018

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 240 adet kamu personeli alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Yayımlanan ilana başvuru için son saatlere girildi.

banner396

60 KPSS Puanı ile 240 Kamu Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 30 Nisan 2018

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 240 adet kamu personeli alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Yayımlanan ilana başvuru için son saatlere girildi.

29 Nisan 2018 Pazar 12:26
60 KPSS Puanı ile 240 Kamu Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 30 Nisan 2018

Farklı kamu kurum ve kuruluşları, en  az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapıyor. Bu ilanlar arasından Sahil Güvenlik Komutanlığı 240 personel alımı başvurusu için son saatlere girildi.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Sahil Güvenlik Komutanlığı, lise ve önlisans mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor. Yayımlanan bu ilana son başvuru tarihi 30 Nisan 2018.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
  • Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (30 Nisan 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).
  • Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.
  • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve başvurusunu bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvuru yapmak için TIKLAYIN

Açılan sayfada Yeni Kayıt kısmından giriş yapabilir ve başvurunuzu bu adres üzerinden yapabilirsiniz.

YENİ MEMUR ALIMLARI, KPSS HABERLERİ VE TÜM DETAYLARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKPSSSahil Güvenlik Komutanlığı Personel AlımıKamu Personeli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gülseren 37 dakika önce

Çok merak ediyorum bunlar insanlarla dalga mı geçiyor acaba. 75 puan almışım mealeklisesi çocuk gelişimi mezunuyum ama benim için hiçbir başvuru hakkı yok

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Belma 25 dakika önce

Her zamanki gibi bir şey engel oluyor şartlarımız istekleriniz bir türlü bitmedi lafa geldin mi alım çok

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Gaziantep Üniversitesi Mülakatsız 101 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı
Gaziantep Üniversitesi Mülakatsız 101 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı
Fırat Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Kamu Personeli Alacak
Fırat Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Kamu Personeli Alacak
Selçuk Üniversitesi En Az Lise Mezunu 88 Kamu Personeli Alım İlanı Az Önce Yayımlandı
Selçuk Üniversitesi En Az Lise Mezunu 88 Kamu Personeli Alım İlanı Az Önce Yayımlandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim