60 KPSS Puanı ile 240 Kamu Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 30 Nisan 2018

Farklı kamu kurum ve kuruluşları, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapıyor. Bu ilanlar arasından Sahil Güvenlik Komutanlığı 240 personel alımı başvurusu için son saatlere girildi.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Sahil Güvenlik Komutanlığı, lise ve önlisans mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor. Yayımlanan bu ilana son başvuru tarihi 30 Nisan 2018.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (30 Nisan 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve başvurusunu bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvuru yapmak için TIKLAYIN

Açılan sayfada Yeni Kayıt kısmından giriş yapabilir ve başvurunuzu bu adres üzerinden yapabilirsiniz.

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