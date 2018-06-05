60 KPSS ile Mülakatsız 125 Kamu Personel Alımı İlanı Yayımlandı-En Az Lise

Harran Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı.

Üniversite resmi sayfası aracılığıyla bugün yayımlanan ilanda Şanlıurfa Harran Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından 125 adet personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolarda istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımı için adayların 2016'da yapılan KPSS'ye girmiş olması ve en az puan almış olması gerekmektedir.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU ŞARTLARI

657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile tespit olunur.)

Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

BAŞVURU

Harran Üniversitesi kamu personeli alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 15 gün içinde başvurusunu Harran Üniversitesi Personel Daire başkanlığına şahsen iletmesi gerekmektedir.

Başvuru formu

KPSS sonuç belgesi

Mezuniyet belgesinin fotokopisi.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

Kimlik Fotokopisi

2 fotoğraf

Özel şartlarda istenilen çalışma belgesi

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