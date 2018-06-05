Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

60 KPSS ile Mülakatsız 125 Kamu Personel Alımı İlanı Yayımlandı-En Az Lise

Harran Üniversitesi en az lise mezunu kamu personeli alımı için bir ilan yayımladı. Bugün yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 60 KPSS ile 125 adet personel alımı yapılacağına yer verildi.

banner396

60 KPSS ile Mülakatsız 125 Kamu Personel Alımı İlanı Yayımlandı-En Az Lise

Harran Üniversitesi en az lise mezunu kamu personeli alımı için bir ilan yayımladı. Bugün yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 60 KPSS ile 125 adet personel alımı yapılacağına yer verildi.

05 Haziran 2018 Salı 13:38
60 KPSS ile Mülakatsız 125 Kamu Personel Alımı İlanı Yayımlandı-En Az Lise

Harran Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı.

Üniversite resmi sayfası aracılığıyla bugün yayımlanan ilanda Şanlıurfa Harran Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından 125 adet personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolarda istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımı için adayların 2016'da yapılan KPSS'ye girmiş olması ve en az puan almış olması gerekmektedir. 

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
  • 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile tespit olunur.)
  • Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

BAŞVURU

Harran Üniversitesi kamu personeli alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 15 gün içinde başvurusunu Harran Üniversitesi Personel Daire başkanlığına şahsen iletmesi gerekmektedir.

  • Başvuru formu
  • KPSS sonuç belgesi
  • Mezuniyet belgesinin fotokopisi.
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
  • Kimlik Fotokopisi
  • 2 fotoğraf
  • Özel şartlarda istenilen çalışma belgesi 

MEMUR ALIM İLANLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKamu Personeli AlımıHarran Üniversitesi Personel AlımıDpbKPSS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yavuz 1 saat önce

Nerede lise alımı var gösterin Banada bende goruyim ilgi çekmek için tıklanma almak için böyle yapmayın kalitenizi düşürmeyin bence adam akıllı iş yapinca kimse kötü bişiy demez milleti heveslendirmeyin...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Selma 1 saat önce

Ya insanlar analarinin karnında mi deneyim sahibi oluyorlar. Her yere 4 yıl deneyim eklemişler. Yok kardeşim deneyim felan okuduk işte alın ki icra edelim mesleğimizi .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KPSS'siz ve KPSS Puan Sınırı Olmadan 37 Bin 349 Kamu Personeli Alımı-Haziran 2018 Memur Alımı İlanları
KPSS'siz ve KPSS Puan Sınırı Olmadan 37 Bin 349 Kamu Personeli Alımı-Haziran 2018 Memur Alımı İlanları
Beklenen Açıklama: En Az Lise Mezunu 200 Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı
Beklenen Açıklama: En Az Lise Mezunu 200 Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı
DPB'de Yayımlandı: Yargıtay 10-15 Bin TL Maaşla Kamu Personeli Alımı Yapacak
DPB'de Yayımlandı: Yargıtay 10-15 Bin TL Maaşla Kamu Personeli Alımı Yapacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim