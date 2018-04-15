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60 KPSS ile 61 Önlisans Mezunu Kamu Personel Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda önlisans mezunu adaylar arasından 61 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. KPSS 60 şartı ile yapılan kamu personel alımında adayların farklı bölümlerden mezun olması gerektiğine yer verildi.

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60 KPSS ile 61 Önlisans Mezunu Kamu Personel Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda önlisans mezunu adaylar arasından 61 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. KPSS 60 şartı ile yapılan kamu personel alımında adayların farklı bölümlerden mezun olması gerektiğine yer verildi.

15 Nisan 2018 Pazar 12:35
60 KPSS ile 61 Önlisans Mezunu Kamu Personel Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda önlisans mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

Sahil Güvenlik tarafından yayımlanan ilanda önlisans mezunu adayların başvuru yapabileceği 61 kadro olduğu belirtildi. Farklı bölümlerden mezun olan adayların başvuru yapabileceği kadroların detayları haberimizde.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Sahil Güvenlik tarafından yayımlanan ilana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru ekranı açıldı ve müracaatlar Sahil Güvenilik'in internet sitesinden yapılıyor. Başvuru için son tarih 30 Nisan.

ÖNLİSANS MEZUNLARININ BAŞVURU YAPABİLECEĞİ KADROLAR , KPSS VE BÖLÜM ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olması, başvuru bitiş tarihi itibarıyla 30 Nisan 2000 ile 01 Ocak 1983 tarihleri arasında doğmuş olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Önlisans mezunu 71 kamu personeli alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve müracaatlarını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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