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527 Mübaşir Alım İlanı Yayımlandı-İşte Yaş-KPSS ve Mezuniyet Şartı

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 527 mübaşir alımı yapacağını duyurdu. KPSS 70 puan şartı ile yapılacak kamu personeli alımında tüm detaylar haberimizde.

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527 Mübaşir Alım İlanı Yayımlandı-İşte Yaş-KPSS ve Mezuniyet Şartı

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 527 mübaşir alımı yapacağını duyurdu. KPSS 70 puan şartı ile yapılacak kamu personeli alımında tüm detaylar haberimizde.

18 Mayıs 2018 Cuma 12:12
527 Mübaşir Alım İlanı Yayımlandı-İşte Yaş-KPSS ve Mezuniyet Şartı

Adalet Bakanlığı, mübaşir alım ilanı yayımlandı.

Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 527 adet mübaşir alımı yapılacağı bildirildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında yapılacak mübaşir alımında adayların KPSS'ye girmiş olması ve en az 70 puan almış olması şartı aranmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Mübaşir alımında istenen başvuru şartları şu şekilde;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
  • Merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar) 
  • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
  • Adli sicil kaydı olmaması,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
  • Kamu haklarından mahrum olmamak, 
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak. 
  • En az lise mezunu olması
  • KPSS'den en az 70 puan almış olması.

BAŞVURU

İlana başvurular 21 Mayıs tarihinde başlayacak. Başvurular başvuru formu, KPSS sonuç belgesi ve mezuniyet belgesi ile Adliyelere yapılacak.

ALIM YAPILAN YERLER

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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