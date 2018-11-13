4/B Sözleşmeli Büro Personeli Mülakata Girmeye Hak Kazanan Adaylar Açıklandı

2018 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş(Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Sonuç listesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Yayımlanan Bakanlık duyurusunda "Sınav başarı puanı eşit olan adaylardan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı yüksek olan adaylara öncelik verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İtirazlar, en geç 14 Kasım 2018 tarihi mesai bitimine kadar adayın Giriş(Sözlü) Sınavına katıldığı Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu ilin (Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon Valilikleri) Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

KESİN OLMAYAN BAŞARI LİSTESİ (LİSANS)

KESİN OLMAYAN BAŞARI LİSTESİ (ÖNLİSANS)

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