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4771 Zabıt Katibi Alımı: Başvurusu İçin Son Saatlere Girildi !

Adalet Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 4771 adet sözleşmeli zabıt katibi alımı yapacağını geçtiğimiz ay duyurdu. Yayımlanan ilana başvurular bugün sona eriyor. Peki başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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4771 Zabıt Katibi Alımı: Başvurusu İçin Son Saatlere Girildi !

Adalet Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 4771 adet sözleşmeli zabıt katibi alımı yapacağını geçtiğimiz ay duyurdu. Yayımlanan ilana başvurular bugün sona eriyor. Peki başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

11 Haziran 2018 Pazartesi 09:40
4771 Zabıt Katibi Alımı: Başvurusu İçin Son Saatlere Girildi !

Adalet Bakanlığı en az lise mezubu adaylar arasından zabıt katibi alımı başvurusu sona eriyor.

Geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda Adalet Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından 4771 adet zabıt katibi alımı yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilana başvurular geçtiğimiz gün başladı. Başvuruların başlaması ile birlikte zabıt katibi adayları, nasıl başvuru yapacaklarını, başvuru esnasında istenen evrakları ve başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak zabıt katibi alımını haberimizde değerlendirdik.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Zabıt katbi alımı başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 2016 yılında yapılan KPSS'ye girmiş ve en az 70 puan almış olması, kamusal haklardan mahrum olmaması, adli sicil kaydının olmaması ve lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olması gerektiğine yer verildi.

BİLGİSAYAR SERTİFİKASI ŞARTI

Adaylar lisede ya da üniversitede bilgisayar dersi görmüş ve bu dersten başarı ile geçmişse de yeterlidir. Ancak transkript ile belgelemek gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular 11 Haziran 2018 Haziran tarihi mesai bitimine kadar Adliyelere yapılacak. Adayların başvuru formu, mezuniyet belgesi ya da onaylı örneği, KPSS sonuç belgesi ve bilgisayar sertifikası ile müracaatını yapması gerekmektedir. Başvuru formu adliyelerde verilmektedir.

20 KATI ADAY ÇAĞRILACAK

Zabıt katibi alımı için sınava gireceklerin listesi 27 Haziran Çarşamba günü Adliye internet sitelerinden yayımlanacak. Alım yapan yerler, sayının 20 katı kadar adayı uygulama mülakatına çağıracak.

ALIM YAPAN İLLER VE SAYI DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.06.2018 02:39
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osman 2 hafta önce

kpss puani 65 olsun bizde yararlanalim

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Misafir Avatar
hacı baba tekkesi 4 gün önce @osman

adını yazan 70 alıyor adını yanlış yazmışsın galiba osman kardeşim ayrıca 65 olsada 20 olsada fark etmez çünkü 77 ile mülakata çağrılamayan var . evlenme kardeşim evlenme sanada yazık çocuğada

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Misafir Avatar
ahmet 7 gün önce @osman

oldu olacak gerizekalılarda girsin herkes faydalansın yani...65 puan nedr be dalgamı geçiyorsun

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