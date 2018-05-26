4771 Zabıt Katibi Alımı: Başvuru Şartları-Başvuru Şekli ve Sonuç Açıklama Tarihi

Adalet Bakanlığı en az lise mezubu adaylar arasından zabıt katibi alımı yapıyor.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda Adalet Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından 4771 adet zabıt katibi alımı yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilana başvurular geçtiğimiz gün başladı. Başvuruların başlaması ile birlikte zabıt katibi adayları, nasıl başvuru yapacaklarını, başvuru esnasında istenen evrakları ve başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak zabıt katibi alımını haberimizde değerlendirdik.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Zabıt katbi alımı başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 2016 yılında yapılan KPSS'ye girmiş ve en az 70 puan almış olması, kamusal haklardan mahrum olmaması, adli sicil kaydının olmaması ve lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olması gerektiğine yer verildi.

BİLGİSAYAR SERTİFİKASI ŞARTI

Adaylar lisede ya da üniversitede bilgisayar dersi görmüş ve bu dersten başarı ile geçmişse de yeterlidir. Ancak transkript ile belgelemek gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular 11 Haziran 2018 Haziran tarihine kadar Adliyelere yapılacak. Adayların başvuru formu, mezuniyet belgesi ya da onaylı örneği, KPSS sonuç belgesi ve bilgisayar sertifikası ile müracaatını yapması gerekmektedir.

20 KATI ADAY ÇAĞRILACAK

Zabıt katibi alımı için sınava gireceklerin listesi 27 Haziran Çarşamba günü Adliye internet sitelerinden yayımlanacak. Alım yapan yerler, sayının 20 katı kadar adayı uygulama mülakatına çağıracak.

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