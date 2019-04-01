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267 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor!

Devlet Personel Başkanlığı Açıkladı! 267 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor! İşte Detaylar!

267 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor!

Devlet Personel Başkanlığı Açıkladı! 267 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor! İşte Detaylar!

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:04
267 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor!

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan çeşitli duyurularda 267 adet sözleşmeli kamu personeli alınacağı ilan edildi. Farklı kurumlar tarafından yapılacak alımları sizler için derledik. İşte ayrıntılar!

Aralarında komutanlık, bakanlık, üniversite gibi prestijli ve yüksek maaş veren kurumlarında bulunduğu sözleşmeli personel alan kurumlara ait bilgileri sizler için aşağıda yayınlıyoruz. Kurumların her birinin kadrolar için aradıkları özellikler farklılıklar göstermekte. Temel şartlar aynı olsa da özel şartlar sebebiyle Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden ilanların ayrıntılarını okumanızda mutlaka fayda var.

Peki sözleşmeli personel alımı yapacak olan kurumlar boş kadro sayıları neler?

İşte o ilanlar:

  • Sahil Güvenlik Komutanlığı
    38 Sözleşmeli Personel Alacak

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
    9 Sözleşmeli Personel Alacak

  • Karadeniz Teknik Üniversitesi
    8 Sözleşmeli Personel Alacak

  • Dışişleri Bakanlığı
    1 Sözleşmeli Personel Alacak

  • Ankara Üniversitesi
    132 Sözleşmeli Personel Alacak

  • Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
    71 Sözleşmeli Personel Alacak

  • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak)
    2 Personel Alacak

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
    6 Sözleşmeli Personel Alacak

İlanlara ilişkin ayrıntıları, özel ve genel şartları ve bunların yanında başvuru ayrıntılarını Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden mutlaka kontrol ediniz.

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