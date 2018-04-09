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236 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak (Başvurular Sona Eriyor)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Başvurular yarın sona eriyor.

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236 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak (Başvurular Sona Eriyor)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Başvurular yarın sona eriyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 17:59
236 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak (Başvurular Sona Eriyor)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine 236 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi resmi internet sayfası , Devlet Personel Başkanlığı ve Resmi Gazete'den geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda 236 personel alımı yapılacağı belirtilmiş "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen hükümlere göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." denilmişti.

Hemşire alımı için 233 kişilik lisans mezunu kontenjanı ayrılırken, 12 kişilik lise mezunu kontenjanı ayrıldı. Eczacılık Fakültesi mezunu eczacı alımı için 1 kişilik kontenjan ayrıldı.

Başvuru süreci yarın sona erecek. Başvuruda bulunacak adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. Başvurular Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat şeklinde gerçekleşecek. Başvuru işlemlerine dair tüm detayları (Başvuru için gerekli belgeler, başvuru genel-özel şartları , atama süreci)  ve daha fazlasını www.aku.edu.tr adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 09.04.2018 18:03
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