2 Üniversite İlan Yayımladı: Mülakatsız 117 Kamu Personeli Alımı Yapılacak

3 Üniversite, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla az önce yayımlanan iki duyuruda Namık ,Kemal ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, en az lise mezunu adaylar arasından toplamda 117 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)

KPSS'den geçerli bir puan almış olmak.

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 61 PERSONEL ALIMI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 56 PERSONEL ALIMI

BAŞVURU

İlanlara başvurular 15 gün içinde üniversitelerin personel dairesine yapılacak. Başvurular şahsen alınmaktadır.

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