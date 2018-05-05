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2 Kadroya En Az Lise Mezunu 103 Personel Alınıyor-Son Başvuru: 7 Mayıs 2018

Cumhuriyet Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. İlana başvuru için son günlere girildi.

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2 Kadroya En Az Lise Mezunu 103 Personel Alınıyor-Son Başvuru: 7 Mayıs 2018

Cumhuriyet Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. İlana başvuru için son günlere girildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:15
2 Kadroya En Az Lise Mezunu 103 Personel Alınıyor-Son Başvuru: 7 Mayıs 2018

Cumhuriyet Üniversitesi tarafından geçtiğimiz hafta DPB'de bir ilan yayımlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda 2 farklı kadroda isithdam etmek üzere en az lise mezunu 103 kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan kamu personel alım ilanına başvurular 7 Mayıs günü sona eriyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması ve aşağıdaki evraklarla birlikte 7 Mayıs tarihi mesai bitimine kadar Üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen gitmesi gerekmektedir.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
  • 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, Lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
  • Atanacağı görevi yapmaya engel bir sağlık sorunu olmaması,
  • Kamu haklarından mahrum olmaması,
  • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması 

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını 7 Mayıs mesai bitimine kadar yapması gerekmektedir.

  • Başvuru formu
  • Öğrenim belgesi
  • 2016 KPSS sonuç belgesi
  • Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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