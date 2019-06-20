2 BİN 751 TL Danıştay Düşük KPSS Puanı İle En Az Lise Mezunu Memur Alıyor!

Danıştay Başkanlığı tarafından en az lise mezunu adaylar arasından düşük KPSS puanı ile memur alımı yapılacağı alınacak personellerin 4/B sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacağı açıklandı. İlanın yayınlanması ile birlikte başvuru şartları da belli oldu. İşte detaylar...

I- BAŞVURULARIN TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 25/06/2019 Salı günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 01/07/2019 Pazartesi günü saat: 17:00’da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr ‘den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir.

Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

II- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin Genel Şartlar başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının b bendinde yer alan "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1984 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

c) 2018-KPSS lisans ve 2018-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre (lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

ç) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

DESTEK PERSONELİ POZİSYONUNDA;

1) Garson Hizmetinde Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları

Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi okullardan mezun olup garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson bonservisine sahip olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanlar; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri zorunludur.)

2) Aşçı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olmak veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

c) Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle “Aşçı” statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

3) Bulaşıkçı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

4) Sağlık Teknisyen Yardımcısı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları

a) Meslek liseleri veya Teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

5) Hizmetli Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

C. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) 2018 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)

d) Diploma aslı ve fotokopisi veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi ve fotokopisi,

e) Garson hizmetinde çalıştırılacak Destek Personeli başvurusunda bulunacaklar için; Garson bonservisi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesi veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge. (Garson bonservisine sahip olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanlar; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

f) Aşçılık hizmetinde çalıştırılacak Destek Personeli başvurusunda bulunacaklar için;

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge veya ilgili branşa ilişkin sertifika ve Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğuna dair belge. (Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğuna dair belgeye ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle “Aşçı” statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.)

g) Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

NOT :

* Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek olup, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

* Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

III - UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

A - Uygulama sınavı:

Aşçı Hizmetinde Çalıştırılacaklar İçin;

Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar uygulama sınavına alınacaktır. Sınav ilgilinin Destek Personeli pozisyonunda çalıştırılacağı hizmetine ve çalışacağı birimin gerektirdiği mesleki beceri ve yeterliliğe ilişkin olarak uygulama şeklinde yapılacaktır. Uygulama sınavında en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Adayların nerede, hangi gün ve saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

Garson Hizmetinde Çalıştırılacaklar İçin;

Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar uygulama sınavına alınacaktır. Sınav ilgilinin Destek Personeli pozisyonunda çalıştırılacağı hizmetine ve çalışacağı birimin gerektirdiği mesleki beceri ve yeterliliğe ilişkin olarak uygulama şeklinde yapılacaktır. Uygulama sınavında en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Adayların nerede, hangi gün ve saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

B - Sözlü sınavı:

Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi uyarınca yapılacaktır. Sözlü sınavına, Aşçı ve Garson hizmetinde çalıştırılacaklar için başvuran adaylar arasından uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü, Hizmetli, Bulaşıkçı ve Sağlık Teknisyen Yardımcısı istihdamı için merkezi sınav puanının en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen sözleşmeli personel istihdam sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacaktır. (Sözlü sınava çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır). İlgilinin sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav tarihi http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

C - Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca Sözleşmeli Destek Personeli pozisyonunda; Aşçı ve Garson istihdamı için merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si, Hizmetli, Bulaşıkçı ve Sağlık Teknisyen Yardımcısı istihdamı için merkezi sınav puanının %60’ı ve sözlü sınav puanının %40’ı, alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen sözleşmeli personel istihdam sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday, http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sonuçların yayımlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

IV - YERLEŞTİRME

A. Göreve başlatılmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ile birlikte sözleşmenin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.

B. Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

C. Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre sözleşme yapılacaktır.



V - SÖZLEŞME ÜCRETİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylarla aşağıda gösterilen Aylık Brüt Sözleşme Ücreti üzerinden sözleşme yapılacaktır.

BAŞVURU FORMLARI

Başvuru Formu Açıklamalar

AŞÇI Başvuru Formu

Bulaşıkçı Başvuru Formu

Garson Başvuru Formu

Hizmetli Başvuru Formu

Sağlık Teknisyen Yardımcısı Başvuru Formu

Kamuoyuna duyurulur.

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