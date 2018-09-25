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18 Bin TL Maaş ile Personel Alınacak

Boğaziçi Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 9 ila 18 bin TL maaş ile görevlendirilecek kamu bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu.

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18 Bin TL Maaş ile Personel Alınacak

Boğaziçi Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 9 ila 18 bin TL maaş ile görevlendirilecek kamu bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu.

25 Eylül 2018 Salı 14:51
18 Bin TL Maaş ile Personel Alınacak

İlan Boğaziçi Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi (dpb.gov.tr) üzerinden 375 sayılı KHK Ek 6. madde kapsamında belirlenen genel ve özel şartları sağlayan adayların başvurularını alacağını duyurdu. 

Başvurular 24 Eylül 2018 tarihinde alınmaya başlandı. Yüksek maaşlı sözleşmeli bilişim personel alımı için son başvuru tarihi ise 8 Ekim 2018 tarihi olarak belirlendi.

Adaylar başvuru formuna fotoğraf yapıştırmalı ve diğer evraklarla birlikte Boğaziçi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmelidir. Başvurular, süresi içinde olmak kaydıyla şahsen ya da posta yoluyla yapılabiliyor. E-mail yoluyla yapılan başvurular kabul edilmiyor. 

Adaylardan 2018 KPSS P3 puanına ve son 5 yıl içinde girilen YDS puanına sahip olması şartı aranıyor. KPSS puanının yüzde 70’i ile yabancı dil puanının yüzde 30’u alınarak puan hesaplaması yapılır. 

Bu puana göre adaylar başarı sırasına göre listelenecek. Başvurusu kabul edilen adaylar 9 Kasım 2018 tarihinde saat 10:30’da Boğaziçi Üniversitesinde yazılı sınava girecek. Bu sınavdan başarılı olan adaylar için 15 Kasım 2018 tarihinde sözlü sınav aday listesi, yer ve saati ilan edilir. En yüksek puandan başlanarak ilk 40 aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınav 16 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Kazanan adaylar 23 Kasım 2018 tarihinde ilan edilecek. 

Bu kadrolarda istihdam edilen bilişim personeli maaşı kişinin kadro ve unvanına göre 9.300 TL’den başlayarak 18 bin TL’ye kadar değişecektir.

İlanın detayları için buraya tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.09.2018 15:03
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bin tl maaş personel alınacak
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Ahmet 1 saat önce

Yds şartının olması çok kişiye engel olacak.

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Torpil 56 dakika önce

Torpilin Kralı burada 85 kpss 78 Yds var giremem

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