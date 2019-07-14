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13 Bin 500 TL Maaşla Memur Alınıyor!

Konya Teknik Üniversitesi’ne sınavla Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak. Maaşın 13 bin 500 TL olabileceği belirtildi.

13 Bin 500 TL Maaşla Memur Alınıyor!

Konya Teknik Üniversitesi’ne sınavla Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak. Maaşın 13 bin 500 TL olabileceği belirtildi.

14 Temmuz 2019 Pazar 22:39
13 Bin 500 TL Maaşla Memur Alınıyor!

Konya Teknik Üniversitesi’ne sınavla Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak. Maaşın 13 bin 500 TL olabileceği belirtildi.

Üniversiteden yapılacak açıklamada, “Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 15.07.2019 08:41
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bin tl maaşla memur alınıyor
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