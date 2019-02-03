1100 Nüfus Memuru Alınacak! İşte Yaş, Mezuniyet ve KPSS Şartı!

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 2018 yılında 1117 nüfus memuru alınmıştı. Birçok aday başvuru şartlarını sağlayamadığı için veya başvuru tarihlerini kaçırdığı için başvuru yapamamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nüfus memurluğu kadrosuna onbinlerce başvuru yapıldığını ifade ederken 2019 yılında da 1100 nüfus memuru alınacağını açıklamıştı. Peki nüfus memurluğu başvuru şartları ne olacak? İşte adayların merak ettiği, yaş, mezuniyet ve KPSS şartlarına da değinen başvuru şartları...

Nüfus Memuru İŞKUR'un geçtiğimiz yıllarda düzenlediği meslek kodları içerisinde 4110.06 meslek kodu ile çalışmaya başlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarında büro hizmetlerinde çalışan sınıfı temsil eden bu meslek koduna mensup nüfus memurları Nüfus Müdürlüğünde işlemleri yapan,kendisine teslim edilen nüfus kütüklerinin muhafaza edilmesinden ve bunlar üzerinde silinti , kazıntı ve usulsüz kayıtların yapılmamasından kendisine verilen görevlerin yasalara uygun olarak zamanında ve düzenli bir şekilde yürüten kişi olarak tanımlanır.

Peki nüfus memuru alım ilanları ne zaman yayınlanacak?

NÜFUS MEMURLUĞU İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından daha önce yapılan açıklamalarda 2019 yılında 1100 nüfus memuru alınacağı açıklamıştı anak ilanların hangi tarihte yayımlanacağını belirtmemişti.

İçişleri Bakanlığı alımlar ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. İlanların yayımlanması her an olabilir. O nedenle kpss cafe mobil uygulamalarını indirmenizi tavsiye ederiz. Mobil uygulamalar sayesinde nüfus memurluğu ilanı yayımlandığı anda bildirim alabilir, bu sayede başvuruları tarihlerini kaçırmazsınız.

NÜFUS MEMURU ALIMINDA MEZUNİYET ŞARTI NE OLACAK?

Adayların en çok mezuniyet ile ilgili sorular yönelttiğine şahit oluyoruz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde artık lise mezunu alımlar yapılmıyor. Bu nedenle 1100 nüfus memuru alımlarındaki mezuniyet şartı önlisans ve lisans olarak açıklanacak.

NÜFUS MEMURU ALIMINDA YAŞ ŞARTI NE OLACAK?

Birçok devlet memurluğu için aranan 35 yaş şartı nüfus memuru alımlarında da aranıyor. 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile ilanın yayınlanacağı baz alınarak 35 yaşını yaşını geçmemiş adaylar başvuru yapabilecek. Tam yaş hesaplaması için 01.01.1984 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek. Yani bu tarihlerden önce doğanlar maalesef yaş şartını sağlayamadığı için başvuru yapamayacak.

NÜFUS MEMURU ALIMINDA KPSS ŞARTI NE OLACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP(3), Ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak şartına yer verilmişti. 2019 yılındaki 1100 nüfus memuru alımında da aynı KPSS şartları geçerli olacak.

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