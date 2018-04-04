10-20 Bin TL Maaşla Kamu Personeli Alımı Başvurusu İçin Son Günler !

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından geçtiğimizay bir ilan yayımlandı ve Bakanlık bünyesinde personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan bu ilana başvuru için son saatlere girildi.
Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda bilişim kadrosunda istihdam etmek üzere sözleşmeli 10 personel alımı yapılacağı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde istihdam etmek üzere yapılan personel alımı içinadaylarını başvurusunu 6 Nisan'a kadar yapması gerekmektedir.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
BAŞVURU
İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler - Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta yolu ile yapılacak.
|
1.
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Başvuru Formu
|
Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinden temin edilecektir.
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2.
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Özgeçmiş
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Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinden temin edilecektir.
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3.
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Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler
|
Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak
belge,
|
Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
|
4.
|
Mesleki Tecrübe
Şartını Gösteren Belgeler
|
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
|
5.
|
KPSS Sonuç Belgesi
|
Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
|
6.
|
Yabancı Dil Belgesi
|
Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
|
7.
|
Mezuniyet Belgesi
|
Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır.
Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.
|
8.
|
En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren
Belgeler
|
Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.
Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programa dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.
PERSONELLERE VERİLECEK MAAŞLAR
Alınacak personellere brüt tutar olan 5.296,80 TL'lik ücretin aşağıdaki belirtilen katları kadar maaş verilecek.
|
Alınacak Kişi Sayısı
|
Pozisyon
|
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı
|
1
|
Proje Yöneticisi
|
4 Katına kadar (1 Kişi)
|
1
|
Proje Yöneticisi
|
2 Katı (1 Kişi)
|
1
|
Sistem Uzmanı
|
2 Katı (1 Kişi)
|
1
|
Linux Sistem Uzmanı
|
3 Katına kadar (1 Kişi)
|
2
|
Ağ Uzmanı
|
3 Katına kadar (2 Kişi)
|
1
|
Kıdemli Bilgi
Güvenliği Uzmanı
|
4 Katına kadar (1 Kişi)
|
1
|
Veritabanı Yönetimi Uzmanı
|
3 Katına kadar (1 Kişi)
|
1
|
Kıdemli Yazılım
Geliştirme Uzmanı
|
3 Katına kadar (1 Kişi)
|
1
|
Bilgi Güvenliği Uzmanı
|
2 Katı (1 Kişi)
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