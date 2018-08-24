Zorunluydu, kaldırılıyor! Hastanelerde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı hasta mahremiyetini koruyacak yeni bir uygulama başlatıyor. Poliklinik ekranlarında hasta isimlerinin yansıması özellikle kadın hastalar tarafından oldukça fazla eleştiriliyordu. Öyle ki, bazı hastaların isim soy isim bilgilerinin yanı sıra anne- baba ve doğum tarihi gibi bilgilerde yer alıyordu. Hastanelerde ekranlarda isimlerinin çıkmasını istemeyen hastaların isimleri gizlenecek.

Hastalar isimlerinin ekrana yansıtılmasını istememeleri durumunda sıra numarası, hasta numarası ya da TC kimlik numaralarıyla muayene alanlarına çağırılacak.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, uygulamayla hasta mahremiyeti maksimum ölçüde sağlanmış olacak. Yaşadığı rahatsızlığın duyulacağı endişesiyle doktora başvurmaktan çekinen çok sayıda hastaya bu yolla sağlıkhizmeti verilebilecek. Söz konusu uygulamanın pilot olarak psikiyatri ve kadın doğum gibi polikliniklerde başlatılması planlanıyor.

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