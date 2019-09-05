Yumurtalarınızı dondurmayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken 5 şey

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kadınların yumurtalarını dondurmadan önce göz önünde bulundurmaları gereken önemli konular hakkında şu bilgileri verdi:

36 YAŞINDAN ÖNCE DONDURUN

Daha önce dondurulmuş yumurtalardan en yüksek canlı doğum oranlarının, 30 yaşından önce bu işlemi yaptıran kadınların yumurtalarından alındığı görülmüştür. Ancak, kadınların yumurtalarını dondurdukları yaş ortalaması, çoğu kadın için 30'larının sonları ve 40’lı yılların başıdır.

Gelecekte olacak bir doğum için en iyi başarı şansına sahip olmak için, 36 yaşından önce yumurtalarınızı dondurmanız en iyisi olacaktır. Bu sayede sakladığınız yumurtalar dondurulma işlemiyle yeterli kalitede kalır ve bu yumurtaları gelecekte kullanabilirsiniz.

YUMURTALAR TÜRKİYE’DE SADECE 5 YIL SAKLANABİLİYOR

Türkiye’deki yasal düzenlemeler, yumurtaların sadece 5 yıl donmuş olarak kalmasına izin veriyor.

KAÇ ADET YUMURTA DONDURMALIYIM?

Dondurduğunuz yumurta ne kadar çoksa ve yumurtalar kaliteli olduğu sürece, gelecekte canlı bir doğum yapma olasılığınız o kadar yüksek olur. Son veriler, 34 yaşındaki bir kadının yüzde 75 oranda canlı doğum şansına sahip olması için 10 yumurtayı dondurması gerektiğini ileri sürüyor. Ancak 37 yaşında bu işlemi yaptıran bir kadının 20 yumurtayı dondurması gerekirken, 42 yaşındaki bir kadının aynı başarı şansına sahip olması için 61 yumurtayı dondurması gerekiyor.

YUMURTA DONDURMA NE KADARA MALOLUR?

Türkiye'de yumurta toplama ve dondurma masrafları 7-10 bin TL civarındadır. Yumurtaları depolama maliyetleri ise ekstradır. Bunun fiyatı yılda ortalama 900 liradır.

DENEYİMLİ BİR KLİNİĞE BAŞVURUN

Yumurtalarınızı dondurmayı düşünüyorsanız, prosedürle ilgili çok fazla deneyime sahip bir klinik bulun. Kliniğe, yumurta dondurma işlemindeki başarı oranları ve bunu nasıl sağladıklarıyla ilgili sorular sorun.

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