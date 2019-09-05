Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100278
ALTIN
278.144
DOLAR
5.6900
STERLIN
7.0228
EURO
6.2843
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi
YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

Yumurtalarınızı dondurmayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken 5 şey

Gittikçe artan sayıda kadın çeşitli nedenlerle yumurtalarını donduruyor. Bununla birlikte, yumurtalarını korumayı düşünen kadınlar için çok az yol gösteren kaynak var.

Yumurtalarınızı dondurmayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken 5 şey

Gittikçe artan sayıda kadın çeşitli nedenlerle yumurtalarını donduruyor. Bununla birlikte, yumurtalarını korumayı düşünen kadınlar için çok az yol gösteren kaynak var.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:34
Yumurtalarınızı dondurmayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken 5 şey

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kadınların yumurtalarını dondurmadan önce göz önünde bulundurmaları gereken önemli konular hakkında şu bilgileri verdi:

36 YAŞINDAN ÖNCE DONDURUN

Daha önce dondurulmuş yumurtalardan en yüksek canlı doğum oranlarının, 30 yaşından önce bu işlemi yaptıran kadınların yumurtalarından alındığı görülmüştür. Ancak, kadınların yumurtalarını dondurdukları yaş ortalaması, çoğu kadın için 30'larının sonları ve 40’lı yılların başıdır.

Gelecekte olacak bir doğum için en iyi başarı şansına sahip olmak için, 36 yaşından önce yumurtalarınızı dondurmanız en iyisi olacaktır. Bu sayede sakladığınız yumurtalar dondurulma işlemiyle yeterli kalitede kalır ve bu yumurtaları gelecekte kullanabilirsiniz.

YUMURTALAR TÜRKİYE’DE SADECE 5 YIL SAKLANABİLİYOR

Türkiye’deki yasal düzenlemeler, yumurtaların sadece 5 yıl donmuş olarak kalmasına izin veriyor.

KAÇ ADET YUMURTA DONDURMALIYIM?

Dondurduğunuz yumurta ne kadar çoksa ve yumurtalar kaliteli olduğu sürece, gelecekte canlı bir doğum yapma olasılığınız o kadar yüksek olur. Son veriler, 34 yaşındaki bir kadının yüzde 75 oranda canlı doğum şansına sahip olması için 10 yumurtayı dondurması gerektiğini ileri sürüyor. Ancak 37 yaşında bu işlemi yaptıran bir kadının 20 yumurtayı dondurması gerekirken, 42 yaşındaki bir kadının aynı başarı şansına sahip olması için 61 yumurtayı dondurması gerekiyor.

YUMURTA DONDURMA NE KADARA MALOLUR?

Türkiye'de yumurta toplama ve dondurma masrafları 7-10 bin TL civarındadır. Yumurtaları depolama maliyetleri ise ekstradır. Bunun fiyatı yılda ortalama 900 liradır.

DENEYİMLİ BİR KLİNİĞE BAŞVURUN

Yumurtalarınızı dondurmayı düşünüyorsanız, prosedürle ilgili çok fazla deneyime sahip bir klinik bulun. Kliniğe, yumurta dondurma işlemindeki başarı oranları ve bunu nasıl sağladıklarıyla ilgili sorular sorun.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yumurtalarınızı dondurmayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken şey
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 günlük bebeğe yapay damar takıldı
12 günlük bebeğe yapay damar takıldı
Sık Tuvalete Gitmek Kanser Habercisi Olabilir
Sık Tuvalete Gitmek Kanser Habercisi Olabilir
Sağlıklı beslenmeyen çocuk çabuk yoruluyor!
Sağlıklı beslenmeyen çocuk çabuk yoruluyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim