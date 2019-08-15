yüksek topuklu ayakkabılar nasır sebebi

Ayaktaki nasırlardan korunmak için ayağa uygun ayakkabı giymenin, çalışırken eldiven kullanmanın önemli olduğunu dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “El ve ayak bakımının düzenli olarak yapılması nasırlardan korunmada oldukça önemli. Oluşan nasırlar çeşitli dekstrüktif tedaviler ile giderilebilir. Cerrahi olarak çıkarılması da bir seçenek” dedi. Nasırların oluşumundaki en önemli nedenin yanlış ayakkabı seçimi olduğunu vurgulayan Dr. Figen Akın, ellerde görülen nasırların, müzik aleti çalan müzisyenlerde, bahçe işleri ile ilgilenenlerde, ağır yük taşıyan işçilerde, ayaklardaki nasırlar uzun süre ayakta kalarak çalışanlarda, topuklu ayakkabı giyenlerde, ortopedik kusuru olan kişilerde görüldüğünü söyledi.

Nasıra neden olan etken ortadan kaldırılmazsa tekrarlayabilir

Domates, ananas, limon sürme gibi tedavilerin bu bitkilerin asidik özelliklerinden yararlanma esasına dayandığını söyleyen Dr. Figen Akın, “Asit o bölgedeki sert dokuyu yumuşatıp eriterek alttaki dokuya fazla zarar vermeden kolayca kazınmasını sağlar. Nasır ortadan kalktıktan sonra o bölgenin tekrar sertleşmesine izin vermemek için ölü dokunun düzenli olarak temizlenmesi önemli. Nasıra neden olan etken ortadan kaldırılmazsa tekrarlayabilir” açıklamasında bulundu.

Ayaklar doğal yağlarla rahatlatılmalı

Ayaklar sürekli ayakkabı travması altında olduğundan ayak bakımının oldukça önemli olduğunu belirten Dr. Figen Akın, “Ayaklar düzenli olarak yağlar veya nemlendiriciler ile nemlendirilmeli. Özellikle banyo sonrası zeytinyağı gibi doğal yağlar ile masaj yapmak oldukça rahatlatıcı bir uygulamadır” dedi.

Topuklu ayakkabılar ayağa zarar veriyor

Ayakkabı seçiminin de ayak sağlığı için oldukça önemli olduğunu hatırlatan Dr. Akın, “Ayakkabı ayağı tam olarak kavramalı ve ayak parmakları ayakkabı içinde rahat hareket edebilmeli. İleri yaş gruplarında kronik ayak ve tırnak bozuklukları kadınlarda daha sık gözleniyor. Bunun nedeni kadınlarda ayakkabı seçiminin ortopedik ayak yapılarına göre yapılmamasından kaynaklanıyor. Özellikle önü dar, yüksek topuklu ayakkabılar zamanla ayağa oldukça zarar veriyor. Yüksek topuklu ayakkabılar yürüme sırasında ayakların ön kısımlarının yani parmak ve ayak tırnaklarının ön kısma itilmesine neden oluyor. Bu da tırnağa ve ayak parmaklarına sürekli travma demektir. Bu nedenle topuk yüksekliği 30-35 mm‘yi geçmemeli” önerisinde bulundu. Ayakkabı seçiminin diyabetik hastalarda da oldukça önemli olduğunu dile getiren Dr. Akın, ayakkabı vurma alanlarında çok kolay nasırların ve diyabetik yaraların gelişebildiğini ve tablonun uzuv kaybına kadar gidebileceğini söyledi.