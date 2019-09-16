yüksek tansiyon kalp yetmezliğine götürebilir

Memorial Şişli Hastanesi ve Memorial Etiler Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. İlke Sipahi, kalp yetmezliği ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Toplumda yüzde 2 oranında görülen kalp yetmezliği, belirti vermeden ilerleyebilen bir sorun olduğu için tehlikeli ve ölümcüldür. Kalp perfomansının azalması sonucu, kalbin doku ve organlara gerekli ve yeterli kanı gönderememesi sonucu ortaya çıkan klinik bir tablo olarak yorumlanan kalp yetmezliğinin en büyük risk faktörleri yüksek tansiyon ve damar tıkanmasıdır. Kalp yetmezliğinden korunmak için yüksek tansiyon ve damar tıkanıklığına neden olabilecek durumlardan kaçınmak gerekmektedir. Yüksek tansiyon hastalarında kan basıncının yükselmesiyle birlikte kalp yüksek basınca karşı çalışınca tükenme durumuna gelmektedir. Damar tıkanıklıklarında ise yeterince kan alamayan kalbin dokusu ve kasılması bozulmaktadır.

Eforla gelen nefes darlığına dikkat!

Kalp yetmezliğinin temel iki belirtisi vücutta su birikmesine bağlı ödem ve nefes darlığıdır. Bütün belirtiler ise şöyle sıralanabilir:

Eforla gelen nefes darlığı, ileri evrede dinlenme halinde nefes darlığı

Vücutta su birikmesine bağlı ödem

Çabuk yorulma

Çarpıntı

Göğüs ağrısı

Karında şişlik

Hızlı kilo artışı

Baş dönmesi, sersemlik, bayılma

İştah kaybı ve bulantı

Sık öksürmek

Kalp yetmezliği dört evreden oluşuyor

Kalp yetmezliği de son yıllarda kanserdeki gibi evrelendirilen hastalıklar arasında yer almakla birlikte, hastalığın evreleri şöyle sıralanmaktadır.

1 - Evre A: Yüksek tansiyon ve damar tıkanması olan hasta bu evrede yer alır. Kalpte hasar yoktur, kalp krizi meydana gelmemiştir.

2 - Evre B: Hasta kalp krizi geçirmiştir ama kalp yetmezliği belirtisi yoktur

3 - Evre C: Hastanın kalbinde hasar bulunur, kalp yetmezliği belirtileri başlamıştır.

4 - Evre D: Hastanın kalbinde hasar vardır, kalp yetmezliği belirtisi bulunur, belirtiler kontrol altında tutulamaz

Fiziki muayeneye uygun teknolojik teşhis

Kalp yetmezliği teşhisinde iyi bir fiziki muayene önemli rol oynarken, teknoloji iyi bir tedavinin kapılarını açmaktadır. Fiziki muayenedeki bulgular ve hastadaki şikayetlere göre kalp ultrasonu yani ekokardiyografi, kalp MR’ı, klasik anjiyo, ritim holteri ile teşhis yoluna gidilir. Son yıllarda kanda aranan BNP ile kolaylıkla teşhis sağlanabilmektedir.



İlaç tedavilerinden kalp piline

Eski yıllarda digoksin etken maddeli ilaçların kalp yetmezliğinde işe yaradığı düşünülürken, araştırmalarla birlikte pek çok ilaç tedavide kullanılmaktadır. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle birlikte özellikle ileri evre kalp yetmezliği bulunan hastalarda kalp pili gibi uygulamalar yapılmaktadır. Kalp pilleri doğru hastalarda kullanılırsa, hastalarda gözle görülür derecede başarılı bir düzelme görülmekte ve kalp nakline ihtiyaç kalmamaktadır. Ancak kalp pili için doğru hasta EKG ile belirlenebilmektedir. Doğru hastaya uygulanan kalp pili sayesinde hastaların ömrü uzamaktadır.

Kalp nakli ileri evrede devreye giriyor

Son yıllarda “Sacubitril valsartan” içeren ilaçlar gündeme gelmişken; bu ilaçların yakın zamanda kullanılanlardan daha üstün olduğu ifade edilmektedir. Ancak bir grup hasta, ilaç ya da kalp pili tedavilerine yanıt vermemektedir. Bu gibi ileri evre hastalarda yapay kalp, suni kalp destek cihazları ve kalp nakli devreye girmektedir. Tüm bu uygulamalar ülkemizde başarıyla yapılabilmektedir.

Kalp yetmezliğinden korunmak için düzenli takip önemli

Kişilerin 20 yaşından itibaren düzenli olarak yüksek tansiyon kontrolü yaptırması gerekmektedir. Ayrıca yüksek tansiyondan korunmak çok önemlidir. Kilo kontrolü, alkol kullanılmaması, tuz kısıtlaması, potasyum alımının artırılması, doğru beslenme yüksek tansiyonu önleyici olabilmektedir. Bunun yanında damar tıkanmasını önlemek de kalp yetmezliğinden koruyabilmektedir. Düzenli bir yaşam ve dengeli beslenme prensiplerine uymak, sigara ve aşırı alkolden uzak durmak, egzersiz, kolesterol takibi de damar tıkanıklığını önleyebilmektedir. Bunların yanında hiçbir yakınma olmasa bile 20’li yaşlarda kolesterol, kan şekeri ve tansiyon senede bir ölçtürülmelidir. Bu değerlerde bir problem yoksa 30 yaşa kadar beş yılda bir, 30-40 yaş aralığında 3 yılda bir, 40 yaş sonrasında yılda bir kardiyolojik muayene yapılmalıdır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA