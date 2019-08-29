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Yüksek Kolesterol Damarları Tehdit Ediyor

Kandaki yağ seviyesinin yükselmesiyle oluşan kolesterol, vücuttaki tüm damarları olumsuz etkileyebiliyor.

Yüksek Kolesterol Damarları Tehdit Ediyor

Kandaki yağ seviyesinin yükselmesiyle oluşan kolesterol, vücuttaki tüm damarları olumsuz etkileyebiliyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:03
Yüksek Kolesterol Damarları Tehdit Ediyor

Düzensiz beslenme vücutta diyabet, obezite gibi sorunlarla birlikte hiperkolesterolemiye (kolesterol)-yani kanda yağ seviyelerinde yükselmesi- de neden olabiliyor. Vücutta özellikle kötü huylu olarak bilinen LDL kolesterol ve trigliseridin normal seviyelerin üzerinde seyretmesi pek çok yolla atardamar sağlığını olumsuz etkiliyor. Kan yağlarının yüksekliği, aterosklerotik damar hastalığını direkt olarak tetikleyebildiği gibi obeziteye neden olarak dolaylı yoldan da damar sağlığını tehlikeye atabiliyor.

Kolesterolün vücuttaki tüm atardamarları etkileyebildiğini belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Özellikle düzensiz beslenme, hareketsizlik ve stres gibi faktörlerle tetiklenen bu hastalık; koroner damarlarda, böbrek damarlarında, bağırsak damarlarında, şah damarlarında ve bacakların üst kısmındaki büyük damarlarda"ateroskleroz" adı da verilen damar sertliği gelişimini hızlandırmakta ve sonuç olarak ilgili sistemde sorunların ortaya çıkma sıklığını artırmaktadır. Koroner damarlardaki sorunlar kalp krizine ve şah damarlardaki sorunlar felçlere neden olabilmektedir. Bununla birlikte bağırsak damarlarının tıkanıklıklarında mide bağırsak sistemi sorunları, böbrek damarı tıkanıklıklarında böbrek yetmezliği ve bacaklardaki büyük damarların tıkanıklıklarında bacaklarda ağrı gibi sorunlar oluşabilmektedir. Bu nedenle diyabetli, hipertansiyonlu veya kolesterolü yüksek olan hastaların göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi şikâyetlerde koroner arter hastalığı açısından tetikte olmaları ve bu şikâyetleri yaşadıklarında mutlak suretle bir hekime başvurmaları gerekmektedir. Benzer şekilde baş dönmesi, göz kararması, bayılma, konuşma bozukluğu ve unutkanlık gibi şah damar hastalığı düşündürtecek bulgular da önemlidir. Bu iki sistemdeki sorunlara oranla daha az önemli olmakla birlikte mide bağırsak sisteminde oluşabilecek gaz, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlar; böbrek yetmezliğini düşündürtecek idrarda azalma gibi şikâyetler ve bacak damar tıkanıklığına işaret eden yürüme mesafesinde azalma, bacaklarda yürümekle gelen ağrı, soğukluk ve solukluk gibi şikâyetler de ivedi bir şekilde hekime başvurmayı gerektirmektedir.

Gerek diyabet gerek hipertansiyon gerekse de hiperkolesterolemi çok küçük önlemlerle önü alınabilecek ve atardamar üzerindeki olumsuz etkileri önlenebilecek hastalıklardır. Hayat ve beslenme tarzı değişiklikleri, gerekirse ilaç tedavisi ve düzenli doktor kontrolleri ile gelişmesi muhtemel pek çok sorunun önüne geçmek mümkündür” dedi.

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yüksek kolesterol damarları tehdit ediyor
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