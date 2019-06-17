Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
91276
ALTIN
252.533
DOLAR
5.8755
STERLIN
7.3961
EURO
6.5891
Uzman çavuş ve eşi ölü bulundu !
Üniversite sınavına giremeyen öğrenciye anne azarı: Allah cezanı vermesin!
Canlı Bomba Yeleği ve Patlayıcı Ele Geçirildi !
Suriyelilere Maaş Bağlandı mı ?
Bir dakika yüzünden YKS'ye giremedi

Yüksek fruktozlu mısır şurubu diğer şekerlerden daha mı tehlikeli?

Yüksek fruktozlu mısır şurubu, üreticilerin mısır nişastasından yaptıkları bir tatlandırıcıdır. Üreticiler yüksek fruktozlu mısır şurubunu oluşturmak için, mısır şurubuna enzimler ekleyerek glikozları fruktoza dönüştürür. Yüksek fruktozlu mısır şurubundaki fruktoz miktarı yüzde 42 veya yüzde 55 oranındadır.

Yüksek fruktozlu mısır şurubu diğer şekerlerden daha mı tehlikeli?

Yüksek fruktozlu mısır şurubu, üreticilerin mısır nişastasından yaptıkları bir tatlandırıcıdır. Üreticiler yüksek fruktozlu mısır şurubunu oluşturmak için, mısır şurubuna enzimler ekleyerek glikozları fruktoza dönüştürür. Yüksek fruktozlu mısır şurubundaki fruktoz miktarı yüzde 42 veya yüzde 55 oranındadır.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:58
Yüksek fruktozlu mısır şurubu diğer şekerlerden daha mı tehlikeli?

Peki yüksek fruktozlu mısır şurubu diğer şekerlerden daha mı tehlikeli? Prof. Dr. Alper Çelik, bu konuda önemli bilgiler verdi:

OBEZİTE, DİYABET, METABOLİK DÜZENSİZLİK...

“Yüksek fruktozlu mısır şurubunun diğer şekerlerden daha tehlikeli olup olmadığıyla ilgili, araştırmalar sürüyor. Ancak mevcut araştırmalara göre, yüksek fruktozlu mısır şurubunun tüketimi ile obezite, metabolik düzensizlik ve benzer sağlık sorunları arasında bir bağlantı bulunuyor.

2017’de fareler üzerinde yapılan çalışmaya göre, yüksek fruktozlu mısır şurubu tüketimi açlık glikozunu artırırken farelerin vücuttan glikozu temizleme kabiliyetini azaltmaktadır.

2012’de 43 ülkede yapılan analize göre, yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanımının olduğu bölgelerde diyabet oranları yüzde 20 daha yüksek çıkmıştır.

Yüksek fruktozlu mısır şurubu, diğer ilave şekerlerde olduğu gibi, şeker hastalığı ve diğer sağlık sorunları riskini artırabiliyor.

HANGİ GIDALAR YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU İÇERİR?

Yüksek fruktozlu mısır şurubu ile ilgili sorun bu maddenin yaygınlığıdır. Bu bileşenin bulunduğu en yaygın gıdalar şunlardır:

Gazlı içecekler:Neredeyse tüm gazlı içecekler ciddi miktarlarda yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir.

Şekerli tada sahip meyve suları:Bazı meyve suları - çocuklara yönelik meyve suları dahil- yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir.

İşlenmiş tatlılar:Şeker, paketlenmiş kurabiyeler, kekler ve diğer tatlılar da dahil olmak üzere paketlenmiş tatlılar genellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir.

Paketlenmiş meyveler:Bazı elma püresi, kızılcık sosu, kurutulmuş meyve atıştırmalıkları ve diğer meyve bazlı atıştırmalıklar tatlandırıcı olarak yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir.

Krakerler:Bazı krakerler, karışık çerezler ve diğer çerez benzeri ürünlerde tatlılığı arttırmak için yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanılır.

Çeşniler ve salata sosları:Pek çok çeşnide, ketçap gibi tuzlu olanlar bile, tatlandırıcı olarak yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanılır. Bu yüzden salata sosu, ketçap, barbekü sosu ve diğer çeşnileri alırken etiketlerini kontrol edin.

Hazır yiyecekler:Pek çok hazır ve paketlenmiş yiyecek - pizzalar dahil - yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir.

Granola ve beslenme barları:Granola barlar, protein barlar ve sağlıklı olduğu iddia edilen diğer sağlıklı aperatiflerin tatlarını geliştirmek için genellikle tatlandırıcılar kullanır. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, bu ürünlerdeki en popüler tatlandırıcılardan biridir.

Fıstık ezmesi ve diğer kabuklu yemiş ezmeleri:Fıstık ezmesi tuzlu bir besin gibi görünebilir ama aslında çok tatlıdır. Pek çok fıstık ezmesi üreticisi şeker eklerken bazıları ise yüksek fruktozlu mısır şurubu ekler. Aynı şekilde bu durum, kaju fıstığı, badem, ceviz, fındık ezmesi gibi diğer besinler için de geçerlidir.

Ekmek ve buğday ürünleri: Bazı ekmek ve buğday ürünü çeşitleri - makarnalar dahil - yüksek fruktozlu mısır şurubu içermektedir.

Şeker miktarı ve türü ile ilgili önlemler almak istiyorsanız, aldığınız paketli ürünlerin içeriğini dikkatlice kontrol edin. Birçok insan yıllardır tükettiği bazı gıdaların içinde şeker ya da yüksek fruktozlu mısır şurubu olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşar. Çünkü sıklıkla tükettikleri besinlerin içeriğine bakmamışlardır.’’

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yüksek fruktozlu mısır şurubu diğer şekerlerden daha tehlikeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“HER MUTSUZLUK DEPRESYON DEĞİLDİR”
“HER MUTSUZLUK DEPRESYON DEĞİLDİR”
Yaz Aylarında Ameliyat Olunur mu?
Yaz Aylarında Ameliyat Olunur mu?
HER ÜÇ KADINDAN BİRİ GİZLİ PKS
HER ÜÇ KADINDAN BİRİ GİZLİ PKS

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim