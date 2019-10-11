Yılda Bir Göz Muayenesi ile Göz Sağlığınızı Koruyun

Vücudun dış etkenlere karşı en savunmasız organı olan gözler, aynı zamanda algılama ve etkileşim kurma konularında da büyük bir görev üstleniyor. Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Fevzi Akkan, Dünya Görme Günü vesilesiyle, düzenli göz muayenelerinin göz sağlığının korunmasında oynadığı önemli rol ile ilgili açıklamalarda bulunuyor

Muayene için görme problemlerinin oluşması beklenmemeli

Op. Dr. Fevzi Akkan, “Gözlerimiz, etrafımızdaki dünyayı algılama konusunda, farkında olmasak dahi en büyük rolü üstlenen organlarımızdır. Gözlerde oluşabilecek ve zamanında teşhis konulup tedaviye yönlendirilmeyen tüm rahatsızlıklar, günlük fonksiyonlarda aksamalara sebep olmanın yanı sıra, yaşam kalitesini de ciddi anlamda olumsuz etkileyebilecek sonuçlar oluşmasına yol açıyor. Ne yazık ki, genellikle kişinin yaşam kalitesi etkilenmeye başlayana kadar göz muayeneleri akla gelmiyor. Farkında olunmayan pek çok göz problemi, görme kabiliyetini ciddi şekilde tehdit ediyor. Özellikle glokom gibi herkeste oluşma potansiyeline sahip ve ileri seviyelere gelene kadar belirtileri zor tespit edilen hastalıklara karşı, düzenli göz muayenelerini gerçekleştirmesi görme kabiliyetinin muhafaza edilmesi açısından çok büyük önem taşıyor” ifadelerini kullanıyor.

Görme kaybı ve körlüğün en büyük sebepleri bu hastalıklar

Pek çok farklı hastalığın, zamanında teşhis ve tedavisi gerçekleşmediğinde körlüğe varabilecek sonuçlar doğurabildiğini belirten Op. Dr. Fevzi Akkan, “Gerekli önlemler alınmaz ise, gözleri ve görme duyusunu tehdit eden pek çok ciddi rahatsızlık bulunuyor. Tüm dünyada görme kayıplarının en önemli sebepleri arasında zamanında müdahale edilmeyen kırma kusurları, glokom, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu ve diyabetik retinopati bulunuyor. Tüm bu rahatsızlıkların görme kabiliyetinde oluşturabileceği olumsuz etkileri önlemek için, düzenli göz muayeneleri ile erken teşhis ve müdahale edilmesi gerekiyor. Özellikle glokom gibi, ancak belli bir seviyede ilerledikten sonra belirtileri fark edilebilen hastalıkların önlenmesi için tek önlem, hastaların en az yılda bir gerçekleştirilecek periyodik muayeneleri gerçekleştirmeleridir” diyor.

En çok bu kesimlerin dikkat etmesi gerekiyor

Görme kaybı vakalarının, toplumun her kesiminden insanı etkileyebileceğini belirten Op. Dr. Akkan, belirli grupların özellikle dikkatli olması gerektiğini belirtirken, “Özellikle çocuklar, düzenli olarak araç kullananlar, yaşlı vatandaşlar ve çalışanların yaşayacakları görme problemleri, büyük önem taşıyor. Çocukluk dönemindeki görme kayıpları ve problemleri, akademik başarısızlık, davranış bozuklukları ve sorunlu bir yetişkinlik hayatına varabilecek ciddi sorunların temelinde yatan sebep olabilir. Görme problemleri, yaşam kalitesinde yarattığı tahribata ek olarak iş gücüne mensup kişilerde direkt, yaşlı vatandaşlarda ise dolaylı olarak ciddi ekonomik kayıplara da yol açabiliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı, herkesi göz muayenelerini düzenli olarak gerçekleştirmeye ve göz sağlıklarını güvence altına almaya davet ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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