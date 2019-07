Yılda 600 bin kişinin canına malolan Hepatit’i önlemenin püf noktaları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından her yıl 28 Temmuz gününde kutlanan Dünya Hepatit Günü nedeniyle açıklamalar yapan Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko her yıl hepatit nedeniyle yaklaşık 600 bin kişinin hayatını kaybettiğini, ancak bu hastalığa karşı önlem almanın mümkün olduğunu söyleyerek hastalıkla ilgili bilgiler verdi.