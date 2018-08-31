Yemeden Önce İki Kez Düşünün : Kolunu Kaybetti!..

Çiğ balık, suşi ve diğer çiğ deniz ürünlerini yemeden önce iki kez düşünün. Zaten bu haberi okuduktan sonra bir daha yemek isteyeceğinizi de sanmıyoruz. Hepsi lezzetli olabilir ama bir o kadar insan sağlığını etkileyen tehlikeler içeriyor.

71 yaşındaki Güney Koreli adam, çiğ deniz ürünü yedikten hemen sonra vücudu otomatik olarak enfeksiyonel bakteriler üretmeye başladı. Enfeksiyon o kadar ilerledi ki kolunun büyük bir kısmını kaybetmek zorunda kaldı.

New England Journal of Medicine'da yayınlanan insan (human) bölümündeki önemli makaleye göre; talihsiz adamın diabet, hiper tansiyon ve diyaliz hastası olduğu belirtilirken, çiğ deniz ürünü yemesinden tam 12 saat sonra yüksek ateş ve sol kolunda dayanılmaz bir ağrı başladı.



Geçen iki günden sonra daha fazla dayanamayarak hastaneye giden adam, doktorların acil müdahalesinden sonra ameliyata alındı. Yapılan ameliyatta adam sol kolunun bir bölümünü kaybetti. Doktorlar iltihabın okyanus suyunda bulunan Vibrio vulnificus bakterisinden kaynaklandığını ifade etti.

Et yiyen bakteri olarak da tanımlanan Vibrio vulnificus, dünya genelinde 205 çeşit enfeksiyona sebep oluyor. Bu enfeksiyon hastaların uzuvlarını kaybetmesine daha da kötüsü ölümlere varıncaya kadar sonuçlar doğurabiliyor.

ABD'de hizmet veren Hastalıklardan Korunma ve Önleme Merkezi ise bu tip ölümcül vakalarla karşılaşmamak için çiğ deniz ürünleri tüketilmemesini şiddetle tavsiye ediyor. Deniz ürünlerini pişirmek, kaynatmak ve haşlamak suretiyle tüketmek için de 63 derecelik bir kaynama noktasının olması gerektiğini öneriyor.

Kaynaklar; Hürriyet

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