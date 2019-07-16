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YAZ GRİBİNDEN KORUNMAK İÇİN 10 ALTIN KURAL

Sıcak yaz günlerinde hastalığı akla getirmeyenleri, 'yaz gribi' pusuda bekliyor. Yazın havadaki ozon miktarının artması nedeniyle hastalık kendini gösteriyor ve kişileri tatilde yakalayabiliyor. Bu nedenle yaz mevsiminde de tedbirli olmak gerekiyor. Burun akıntısı, ses kısıklığı, terleme hatta ateşle ortaya çıkan yaz gribini, klimanın doğru kullanılmaması da tetikliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Oğuz Yılmaz, yaz gribinden korunmanın yollarını anlattı.

YAZ GRİBİNDEN KORUNMAK İÇİN 10 ALTIN KURAL

Sıcak yaz günlerinde hastalığı akla getirmeyenleri, 'yaz gribi' pusuda bekliyor. Yazın havadaki ozon miktarının artması nedeniyle hastalık kendini gösteriyor ve kişileri tatilde yakalayabiliyor. Bu nedenle yaz mevsiminde de tedbirli olmak gerekiyor. Burun akıntısı, ses kısıklığı, terleme hatta ateşle ortaya çıkan yaz gribini, klimanın doğru kullanılmaması da tetikliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Oğuz Yılmaz, yaz gribinden korunmanın yollarını anlattı.

16 Temmuz 2019 Salı 10:33
YAZ GRİBİNDEN KORUNMAK İÇİN 10 ALTIN KURAL

Yazın hastalık olmaz demeyin

Yaz gribi, sonbahar ve kış mevsiminde görülenden farklı olarak, saman nezlesine benzer şekilde ve havadaki parçacıklara karşı gelişen bir çeşit alerji şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Havadaki alerjik reaksiyona sebep olabilen faktörler; kişinin vücut direncinin düşmesi, klima tozları, plajlar ve toplu yaşanılan yerlerde zaman geçirilmesine bağlı olarak yazın da grip tipi virüs enfeksiyona yol açabilmektedir.

Kışın kullanılan ilaçlar yaz gribi için uygun değil

Grip ile benzer belirtiler gösterse de hastalığın sebep olduğu organizmalar gribe göre çok farklıdır. Öncelikle bu hastalık kişiden kişiye bulaşmaz. Hastalık mikrobu; su tesisatlarında, soğutma kulelerinde ve havalandırma sistemlerinde çoğalarak yayılır. Bu cihazların içinden geçen su zerreciklerinin solunması veya istem dışı nefes yollarına kaçması ile kendini gösterir. Günler içinde kişi yavaş yavaş hastalanmaya başlar. Yaz gribinde, kış gribi ve soğuk algınlığında kullanılan ya da çevreden tavsiye edilen ilaçlar kesinlikle kullanılmamalı, mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır.

Yaz gribinden korunmak mümkün!

1. Dengeli beslenin,

2. Diğer hava kirliliğine neden olan etkenlerden uzak durarak kısmen korunun,

3. Bu dönemde diyet yapmayın,

4. Bol su ve sıvı tüketin,

5. Çok soğuk/buzlu su vb. içecekler tüketmeyin,

6. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenin,

7. Uyku ve istirahate dikkat edin,

8. Güneşin altında fazla kalmayın,

9. Vücut direncini artırmak için spor yapmayı ihmal etmeyin,

10. Şikayetler arttığı takdirde zaman kaybetmeden bir uzmana başvurun.

Klimayı ara ara kapatın, sonra tekrar açın

Yazın klima kullanımı genel olarak minimum düzeyde olmalıdır. Ancak klima kullanılması gerekiyorsa, klimanın sık sık kapatılması bir süre bekledikten sonra tekrar açılması, hafif ama kesintisiz birkaç saat çalıştırılması, sıcaklık ayarının çok düşürülmemesi, ideal serinliği elde edecek şekilde kurulması, bakımlarının düzenli olarak yaptırılması ve filtrelerinin zamanında yenilenmesi çok önemlidir. Uyunacak olan odanın pencere yoluyla havalandırılması, klima ile serinletilmesinden daha sağlıklıdır.

Şikayetler ciddiye alınmalı

Ateşle seyreden bu tip yaz gribi veya enfeksiyonlarının belirtileri, bazen sessizce oluşan ve her zaman klasik şekilde görülemeyen zatürree (pnömoni), bronşit ve diğer virüs enfeksiyonları ile karıştırılabilir. Bu nedenle yaz mevsimindeki ishal vakalarının altında herhangi bir bakteri veya amip gibi bir etken olup olmadığı, diğer ateşli soğuk algınlığı gibi durumlarda da başka bir virüs veya enfeksiyonun varlığının bulunup bulunmadığı ayırıcı tanı yönünden araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
yaz gribinden korunmak altın kural
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